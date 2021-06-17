Dünya Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Mısırdaki idam kararlarına karşı çağrıda bulundu Karşı durmalıyız
ORTADOĞU

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Mısır'daki idam kararlarına karşı çağrıda bulundu: Karşı durmalıyız

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, Mısır yargısınca darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararlarına ilişkin 'protesto' bildirisi yayınladı. Bildiride, ''Güvenlik ve ülkenin emniyeti gibi sözde gerekçelere bağlanan idamlar, herkes biliyor ki düzmece deliller üzerine oturmakta ve temel insan haklarını yok saymaktadır'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Mısırdaki idam kararlarına karşı çağrıda bulundu: Karşı durmalıyız
Foto: Arşiv.

Mısır'da Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada, hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, İhvan liderlerinden Safvet Hicazi ve Abdurrahman el-Berr'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezalarının onanmasına Uluslararası Müslüman Alimler Birliği tepki gösterdi.

  • Birlikten yapılan açıklamada, söz konusu idam kararlarının hukuk ve insanlık dışı idamlara gerek İslâm dünyasından gerekse diğer sözde medeni ülkelerden yükselen cılız ses insanlığın geleceği ve onuru için son derece ümit kırıcı olduğu ifade edildi.

Birlik, '' Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği olarak temsil ettiğimiz tüm kesimler adına Prof. Dr Muhammed Biltaci, Prof. Dr. Abdurrahman Elbar ve Dr. Usame Yâsin, Dr. Safvet Hicâzî'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında ise müebbet hapis cezası veren Mısır askeri yönetimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gerek Mısır’da gerekse dünyanın diğer bölgelerinde insan haklarını çiğneyen ve insanların hak aramasını en acımasız şekilde cezalandıran yönetimlere karşı tüm duyarlı kesimleri, insan hakları derneklerini,

sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları mahkemelerini tepki göstermeye, adım atmaya ve karşı durmaya davet ediyoruz'' dedi.

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Ne olmuştu?

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında HAP Genel Sekreteri Biltaci, İhvan liderlerinden Hicazi ve Berr'in de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası dün Yargıtay tarafından onanmıştı.

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