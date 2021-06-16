​Kukla mahkeme 12 idam daha verdi

Mısır’da darbeci Sisi’nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. Yüksek mahkeme, aralarında devrim sembol isimlerinden birisi olan şehit Esma Biltaci’nin babası İhvan Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler liderlerinden Safvet Hicazi’nin de olduğu 12 kişi hakkında daha önce verilen idam cezasını onadı. Aynı davada yargılanan 32 kişinin idam cezası müebbet hapse çevrilirken, tutukluyken vefat eden İhvan liderlerinden İsam el-İryan’ın davası düştü. Daha önce haklarında idam kararı çıkan 75 kişiden 45’i hakkında hüküm verilirken kalanların gıyaben yargılandığı belirtildi.

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GERÇEK BİR MAHKEME DEĞİL

İdam cezası kesinleşen isimlerden birisi olan Muhammed el-Biltaci’nın oğlu Ammar el-Biltaci kararın siyasi olduğunu söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Ammar el-Biltaci şunları kaydetti: “Bu kesinlikle gerçek bir mahkeme değil. Ortada hukuki bir yargılama yok. Tamamen siyasi ve intikama yönelik kararlar alındı. İdam kararı ilk kez verilmedi. Daha önce de verilmişti. Fakat bu kez kesin hüküm verildi. Kararın durdurulması ya da ertelenmesine imkan var gibi gözükmüyor. Çünkü özel bir yargılama sürecinden geçtiler ve kanunlar uygulanmadı”

Ammar El-Biltaci

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4 YILDIR GÖREMEDİK

Babası ile 4 yıldır görüşmediğini ifade eden Ammar el-Biltaci, “Tutuklular ne akrabalarıyla, ne de avukatlarıyla görüşebiliyorlar. Kardeşim Enes El-Biltaci yıllardır hapiste hala yargılanmadı ve mahkemeye çıkmadı. Bu kanunlara tamamen aykırıdır. Çünkü mahkumların haftada 1 ya da 2 haftada bir görüş hakkı var. Ancak darbe rejiminde kanunu kendi isteklerine göre uyguluyorlar. Rabia Meydanı’nda Bin 282 kişi hayatını kaybetti. Onları katledenler asla yargılanmadı” dedi. Elleri ve kollarının bağlı olduğunu belirten Ammar el- Biltaci, tüm dünyanın bu adaletsizliklere ve insan hakları ihlallerine suskun kaldığını belirtti. Hukukçular ve aktivistler verilen idam cezalarının gerçek bir suça istinaden değil tamamen siyasi sebeplerle aldığına dikkat çektiler.

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