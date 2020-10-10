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İSTANBUL

Mısır'da idam edilenlerin ölüsünü bile rahat bırakmadılar!

Cenazesine bile rahat yok

Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi yönetimi, sokak eylemlerini bahane ederek idam ettiği Müslüman Kardeşler üyesi Yasir el-Ebasiri’nin cenazesine bile tahammül edemedi. Acılı eş Um Mustafa, “Vedalaşmamıza izin vermeden onu bizden kopardılar. Polis, kimsenin gelmesine izin vermedi. Taziyenin bile yapılmasına izin vermediler. Cenazesini de rahat bırakmadılar” dedi.

Hatice Saka Hamza Hıdır Yeni Şafak
Yasir el- Ebasiri
Yasir el- Ebasiri

Mısır’da geçtiğimiz gün idam edilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi Yasir el-Ebasiri’nin eşi Um Mustafa gazetemize konuştu. 49 yaşındaki Yasir el-Ebasiri’nin 23 yıllık eşi, “O Allah’tan şehitlik istedi ve Rabbim çağrısına cevap verdi.” dedi.

İŞKENCEDEN FELÇ OLDU

Yasir el-Ebasiri’nin eşi Um Mustafa, onun 2014 yılında tutuklandığını söyledi ve şöyle devam etti: “Eşimi maskeli güvenlik güçleri sokak ortasında zırhlı bir araca zorla bindirip götürdüler. Yıllarca işkence gördü. Hatta bu işkenceler nedeniyle felç geçirdi. İskenderiye Kütüphanesi davasından yargılanıyordu ve sivil protestocuları öldürmek, kamu ve özel tesislere zarar vermek ile suçluyorlardı. Ticaretle uğraşan, ailesiyle ilgilenen dürüst bir insandı. Adil bir yargılama olmadan hiçbir suçu olmadığı halde idam kararı verdiler.”

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VEDALAŞMAYA İZİN VERMEDİLER

Um Mustafa eşini şehit olmadan önce son kez göremediklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşimle en son korona krizinden önce görüşmüştük. İdam kararının infaz edileceğini söylemediler. Bizi cenazesini morgtan almamız için çağırdılar. Oraya gittiğimizde bir polis ordusu ile karşılaştık. Ne büyük bir adaletsizlik vedalaşmamıza izin vermeden onu bizden kopardılar.”

KİMSE GELEMEDİ

Cenaze töreni yapılmasına izin vermediklerini dile getiren acılı eş, “Sadece ben ve çocuklarım vardı cenazede. Kimsenin gelmesine izin vermediler. Eve döndüğümüzde güvenlik görevlileri tüm sokağı kapatmıştı. Kapının önünde beklediler. Taziyenin bile yapılmasına izin vermediler. Cenazesini bile rahat bırakmadılar” dedi.

Darbeci Sisi naaşları vermiyor

  • Darbeci Sisi’in zulmü sadece idam ile kalmıyor. Mısır İçişleri Bakanlığı idam edilen Cemal Zeki’nin naaşını büyüdüğü yetimhanedeki yakın arkadaşlarına teslim etmeyi reddetti. Başvuru yapan arkadaşlarına Zeki’nin kimliğinin belirsiz olduğunu öne süren yetkililer Ulusal Güvenlik Teşkilatı’ndan onay almaları gerektiğini söyledi. Zeki’nin arkadaşları Giza şehrinde bir yetimhanede büyüyen ve tüm kayıtları olan Cemal Zeki’nin cansız bedenini teslim etmemeleri için herhangi bir hukuki sebep olmadığını dile getirdiler. İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları şehidin naaşının teslim edilmesi için bir sosyal medya kampanyası başlattı. İdam cezaları infaz edilen tüm tutukluların cenazesi Zeynehum morguna götürüldü. İçişleri Bakanlığı'na bağlı merkezi ve ulusal güvenliğin dışında özel kuvvetlerin de yerleştirildiği morgun önündeki üst düzey önemler darbeci Sisi’nin korkusunu ortaya çıkardı.

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