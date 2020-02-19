Dünya UMH Başbakanı Serrac Hafter ile yürütülen bütün müzakereler askıya alındı
AFRİKA

UMH Başbakanı Serrac: Hafter ile yürütülen bütün müzakereler askıya alındı

Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
UMH Başbakanı Serrac.
UMH Başbakanı Serrac.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi tüm müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

  • Libya’daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

Libya'da askeri komite toplantısının ikinci turu Cenevre'de başlıyor
DÜNYA
Libya'da askeri komite toplantısının ikinci turu Cenevre'de başlıyor

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler: Libya'da 150 bin ila 200 bin ton denetimsiz silah var
DÜNYA
Birleşmiş Milletler: Libya'da 150 bin ila 200 bin ton denetimsiz silah var

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5 5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.

AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak
DÜNYA
AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak

Müzakerelerin tümü askıya alındı

Müzakerelerin tümü askıya alındı

​UMH Başbakanı Serrac, Libya'daki son durumu açıkladı.
Yeni yağış dalgası geliyor

Yeni yağış dalgası geliyor

​Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Erdoğanatazminat ödeyecek

Erdoğan'a
tazminat ödeyecek

Kılıçdaoğlu, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Küçük filozof

Küçük filozof

​Türkiye'nin konuştuğu Atakan: Kitap okuyun.
UKOME'ye 'zam' düzenlemesi

UKOME'ye 'zam' düzenlemesi

​İstanbul'da ulaşıma zam üstüne zam yapmıştı
Komşuya sıçradı

Komşuya sıçradı

Hızla yayılan koronavirüsü sınırımıza dayandı...

Yarım puan<br>daha düştü!

Yarım puan
daha düştü!

​Merkez Bankası faizlerde bir kez daha indirime gitti.

İdlib an meselesi!

İdlib an meselesi!

"FETÖ, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nu korudu. Gezi tıpkı darbe girişimleri gibi alçakça saldırıdır"
İstanbul'da <br>hava kirliliği alarmı

İstanbul'da
hava kirliliği alarmı

​3 ilçe için uyarı verildi.
Seyyar okula<br>el koydular

Seyyar okula
el koydular

Eğitim hakları da işgal edildi.
Yüzlerce<br>şirket iş ilanı çıktı

Yüzlerce
şirket iş ilanı çıktı

​İhracatta üst üste kırılan rekor istihdama yansıdı.
İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

​Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme.
Oyuna gelmeyelim

Oyuna gelmeyelim

Erdoğan'dan yeni darbe girişimi iddialarına çarpıcı mesaj.
5 başkan daha <br>AK Parti'ye geçti

5 başkan daha
AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına rozet taktı.
Hakemler açıklandı

Hakemler açıklandı

​​F.Bahçe-G.Saray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.