Birleşmiş Milletler: Libya'da 150 bin ila 200 bin ton denetimsiz silah var

Libya'nın başkenti Trablus'tan telekonferans yoluyla ülkedeki insan durum ve gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan El Hillo, 6 milyon nüfuslu ülkede uzun süredir devam eden savaşın Libya'nın her kesiminden sivilleri daha önce hiç görülmemiş bir boyutta etkilediğini söyledi.

El Hillo, patlayıcı silahların sayısının artmasının çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yerinden edilmelere neden olduğunu belirterek, "Dünyadaki en fazla denetimsiz askeri mühimmatın olduğu Libya'da 150 bin ila 200 bin ton arasında denetimsiz silah bulunduğu tahmin ediliyor ve Libya, insansız hava araçları teknolojisinin kullanıldığı dünyanın en büyük tiyatrosu haline geldi." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.



Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

''BAE, Çin üretimi insansız hava araçlarını finanse ediyor''

Başkent Trablus'un ''düşmemesi'' için Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne destek verdiğini belirten El Hillo, ''General Halife Hafter'e ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ya da iddia edilen Rus şirketleri, Mısır ve diğer ülkeler destek veriyor ama aslında insansız hava araçlarını sağlayanlar BAE. BAE, Çin üretimi insansız hava araçlarını finanse ediyor. Ürdün'ün de General Hafter'e 6 insansız hava aracı sattığı belirtiliyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:00 Türk savaş gemileri neden Libya açıklarına gitti? Hafter ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdürdü. Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarına 4 fıkrateyn gönderdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'Ufkun ötesinde görünecek Türk savaş gemileri varlığının karadakiler üzerinde yaratacağı güvenin büyüklüğü ölçülemez' açıklamasını yaptı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Libya'da her 4 kişiden biri çatışmalardan etkileniyor

Libya'da her dört kişiden birinin çatışmalardan etkilendiğini, 345 bin kişinin yerinden edildiğini ve 900 bin kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu belirten El Hillo, Trablus'ta 115 bin öğrencinin ise çatışmalar nedeniyle kapanan okullarına gidemediğini söyledi.





REKLAM

El Hillo, siviller, hastaneler ve altyapıları hedef almanın savaş suçu teşkil edeceğini işaret ederek, "Libya'da bunlar yaşanıyor ve bu duruma son verilmesi gerek." diye konuştu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.