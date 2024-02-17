UNRWA: İsrail'in açıklamaları hiçbir gerçeğe dayanmayan iddialar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Refah'a saldırmaması gerektiğini söyledi. Tajani, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına da değinerek, "İsrail, Refah'a saldırmamalı ve bir ateşkes için çalışmayı beklemeli ki bu tek taraflı olamaz. Eğer Hamas da halkının iyiliğini istiyorsa tüm savaş eylemlerini durdurmalı ve rehineleri serbest bırakmalı. Onlar serbest bırakılmadan herhangi bir müzakere zor" diye konuştu.