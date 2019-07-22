Ürdün: Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasının gerginliği artırdığını belirterek, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri yıkması kınandı.

İsrail'in bu yıkımlara derhal son vermesi istenen açıklamada, "(İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları) Bunlar umutsuzluğu derinleştiriyor, gerginliği artırıyor, bölgedeki barış ve istikrarın tek yolu olan iki devlet çözümü temelden etkiliyor." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, Ürdün'ün Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşısındaki duruşunu yineledi.

Kudat ayrıca İsrail'in söz konusu uygulamalarının Filistinlilerle yaptığı anlaşmalara, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ürdün İhvan'ı da yıkımlara tepki gösterdi

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) lideri Abdulhamid Zuneybat da Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına tepki gösterdi.

İşgal altındaki Kudüs'te ve özellikle Vadi El-Hummus Mahallesi'nde yaşanan olayları, Filistin halkına ve insan haklarına yönelik "katliam" olarak nitelendiren Zuneybat, Ürdün halkını Kudüs'te yaşananlara karşı net bir tutum sergilemeye çağırdı.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

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İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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