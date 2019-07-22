Dünya İran Bolton İngiltereyi bataklığa çekmeye çalışıyor
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İran: Bolton İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor

İran: Bolton İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

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