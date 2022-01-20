Dünya Ürdün Kralı ile Ezher Şeyhi işgalci İsrailin Filistinlilere yönelik ihlallerini görüştü
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Ürdün Kralı ile Ezher Şeyhi 'işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini' görüştü

Ürdün Kralı 2.Abdullah ile Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son durum ve işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini konuştu.

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Haber Merkezi AA
Ürdün Kralı ile Ezher Şeyhi İsrailin Filistinlilere yönelik ihlallerini görüştü
Ürdün Kralı 2.Abdullah

Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, Ürdün Kralı 2.Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Şeyh Tayyib, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri yıkmasını ve yasa dışı gözaltıları kınadı.

Ürdün resmi ajansının haberine göre Kral 2. Abdullah da görüşmede işgalci İsrail'in adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını baltalayan, Filistinlilere yönelik tek taraflı ihlallerini durdurması gerektiğini vurguladı.

İşgalci İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin Filistinli Salihiye ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkındaki istimlak kararı üzerine bu sabah önce aile fertlerini gözaltına almış, ardından belediye ekiplerince evin yıkımı gerçekleştirilmişti.

İşgalci İsrail, uluslararası tepkilere rağmen, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmayı sürdürüyor.

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