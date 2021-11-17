Dünya İşgalci İsrail polisi Kudüste ateş açtı Bir Filistinli hayatını kaybetti
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İşgalci İsrail polisi Kudüs'te ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail polisinin Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti. İşgal güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Haber Merkezi AA
Filistinde son durum
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İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" ifade edildi.

  • Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesindeki Avusturya Misafirhanesi (Austrian Hospice) yakınında meydan gelen olayda, 2 İsrail polisinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ateş edilerek "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi. Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Öte yandan İsrail ve Filistin basınında yer alan haberlerde, işgal polisince ateş açılarak vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını bir süreliğine kapattı.

Kudüslü anne İsrail'in Müslüman mezarlığındaki yıkımına oğlunun kabri başında tepki gösterdi: Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermiyorlar
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Kudüslü anne İsrail'in Müslüman mezarlığındaki yıkımına oğlunun kabri başında tepki gösterdi: Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermiyorlar
İşgalci İsrail yönetimi, bu sabah Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'nda yıkıma başladı. Mezarlığın yıkılarak yerine park yapılacağını öğrenen Kudüslü anne oğlunun kabri başında işgalci İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

Yusufiye Mezarlığı'nda yatan oğlunun kabrini gözyaşları içinde ziyaret eden Kudüslü Ula Nebabte (Umm Alaa), İsrail'in Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermediğini söyledi.

İsrail polisinin zorla oğlunun mezarın başından kaldırmaya çalıştığı Umm Alaa hıçkırıklarla kabire sarılarak, 'Beni de buraya, oğlumun yanına gömün.' diye feryat etti.

Ortaya iddia atıp yargısız infazda bulunuyorlar

  • İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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