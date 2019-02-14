Dünya Venezuela ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek
ORTADOĞU

Venezuela: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ülkesinde darbe yapmak isteyen ABD’nin gönderdiği gıda yardımlarının asıl amacını açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi, cuma günü Venezuela'nın durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi, cuma günü Venezuela'nın durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

  • ABD'nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, "Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim" iddiasında bulundu.

Yapılmak istenen insani yardımları, "ucuz bir gösteri" ve "bir hakaret" olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD'nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezuela'nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

OAS, CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS), Venezuela'daki durumu analiz etmek için cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu.

Tıme Turk'ün haberinde, Washington'daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak'ta alınan Juan Guaido'nun 'geçici başkan' olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.

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