Dünya İlhan Omarden ABDnin Venezuela Özel Temsilcisine tepki
AMERİKA

İlhan Omar'den ABD'nin Venezuela hamlesine tepki

İlhan Omar'den ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'ne tepki

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı. Omar, Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki Iran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatarak Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını eleştirdi.

Haber Merkezi AA
İlhan Omar, Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.
İlhan Omar, Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman Müslüman üyesi İlhan Omar, geçmiş dönemlerde Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı.

  • Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Kongre'de Venezuela'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.


Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams.

Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki Iran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi’ne iki Müslüman aday
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ABD Temsilciler Meclisi’ne iki Müslüman aday
ABD'de Somali kökenli eyalet milletvekili İlhan Ömer, Demokrat Parti'nin Minnesota eyaletinde yapılan Temsilciler Meclisi ön seçimini, Filistin asıllı Raşide Tlaib, Demokrat Parti'nin Michigan eyaletinde Senato adaylığı için yaptığı ön seçimi kazandı.


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75 bin kişinin öldüğü iç savaş

Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı "olağanüstü başarı" olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü.

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