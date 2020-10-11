Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Venezueladan komşusu Kolombiyaya suçlama 6 Aralıktaki seçimleri sabote ediyorlar
AMERİKA

Venezuela'dan komşusu Kolombiya'ya suçlama: 6 Aralık'taki seçimleri sabote ediyorlar

Venezuela'dan komşusu Kolombiya'ya suçlama: 6 Aralık'taki seçimleri sabote ediyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi 6 Aralık'ta ülkesinde düzenlenecek parlamento seçimlerini sabote etmekle suçladı.

Haber Merkezi AA
Nikolas Maduro
Nikolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, 2020 Enternasyonalist Halklar Festivali'nde yaptığı konuşmada, Duque hükümetine bağlı istihbarat yapısının paralı askerlerinin Venezuela'da bir saldırı planları hazırladığına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

  • ABD'yi kastederek ülkesinin Kuzey Amerika imparatorluğunun kuşatması altında olduğunu iddia eden Maduro, "Venezuela'da 6 Aralık'ta parlemento seçimleri yapılacak ancak ülkemizde seçim ortamını bozmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Venezuela'da insan suretini andıran domuz dünyaya geldi
OYNAT 00:33
Venezuela'da insan suretini andıran domuz dünyaya geldi
Venezuela'nın Lara eyaliende insanların fiziki özelliklerine benzerliğiyle dikkat çeken bir domuz doğdu.


Maduro, Venezuela halkının imparatorlukların olmadığını, herkesin birlikte yaşayıp inşa edebileceği bir dünya için mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro açıkladı: Amerikalı casus yakaladık
DÜNYA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro açıkladı: Amerikalı casus yakaladık
Abone Ol Google News
Tedbirlere uyalım

Tedbirlere uyalım

Bakan Koca sonuçları uyarı ile paylaştı.
KKTCde oy verme işlemi sona erdi

KKTC'de oy verme
işlemi sona erdi

​Yasağın kalkmasına dakikalar kaldı.
Zorbaları Erdoğan sloganı ile püskürttü

Zorbaları 'Erdoğan'
sloganı ile püskürttü

​İzmir'de AK Parti standını bastılar.
Gülünç bir iddia

Gülünç bir iddia

​Türkiye'den Yunan Bakan Dendias'a yanıt.
İlk kez bu kadar net

İlk kez bu kadar net

​Çinli ve ABD'li bilim insanları görüntüledi.
Toprak üzerinde uyudular

Toprak üzerinde uyudular

​Kahramanmaraş'ta 44 saatlik yangınla mücadele.

Yürek yakan ihmal

Yürek yakan ihmal

Bir yaşındaki Hazal'ın feci sonu: Koştum ama yetişemedim
Ermenistan'dan sivil katliamı

Ermenistan'dan sivil katliamı

TVNET, Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi.

Çamlıca'da<br>sona doğru

Çamlıca'da
sona doğru

28 devasa anten kaldırıldı, TRT'nin kulesi de kaldırılacak.
Uluslararası toplum artık dur demeli

Uluslararası toplum artık dur demeli

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın saldırısına sert tepki.
Türkiye dünyada istikrar<br>sağlayan bir güç

Türkiye dünyada istikrar
sağlayan bir güç

​Cumhurbaşkanı Aliyev yeni açıklamalarda bulundu.
Kızımın<br>hayallerini çaldılar

Kızımın
hayallerini çaldılar

​Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur'un annesi konuştu.
Bizim aslanlar<br>yine yakaladı

Bizim aslanlar
yine yakaladı

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.

Mehmet Bakar<br>vefat etti

Mehmet Bakar
vefat etti

​Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Bakar'ın cenaze namazı Fatih Camisinde kılınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.