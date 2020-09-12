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Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro açıkladı Amerikalı casus yakaladık
AMERİKA

Venezuela'da Amerikalı bir casus yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro açıkladı: Amerikalı casus yakaladık

Venezuela'da Amerikalı bir casus yakalandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde yakaladığını ve Irak'taki CIA üssünde görevli bir deniz piyadesi olduğunu belirtirken, şahısla birlikte bazı gelişmiş silahlar ve nakit paranın da ele geçirildiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kameralar karşısına geçerek canlı yayında söz konusu casusun yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Maduro, "Dün Falcon eyaletinde Amuay ve Cardon rafinerilerini gözetlerken Amerikalı bir casusu yakaladık." ifadesini kullandı.

SİLAH VE NAKİT PARA İLE YAKALANDI

Söz konusu kişinin adını açıklamayan Maduro, yakaladıkları kişinin Irak'taki CIA üssünde görevli bir deniz piyadesi olduğunu ve elinde bazı gelişmiş silahlar ve nakit para ile yakalandığını belirtti.

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Maduro, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını ve sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti.

Venezuela'da mayıs ayında başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 8 kişi ölmüş, iki Amerikalı ise gözaltına alınmıştı.

  • Maduro yönetimi olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, her iki ülke de söz konusu iddiayı reddetmişti.

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