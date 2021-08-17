Dünya Vuhanda salgınla ilgili haber yaptı diye hapse atılmıştı Açlık grevindeki Çinli gazeteci ölümün eşiğinde
ASYA

Vuhan'da 'salgınla ilgili haber yaptı' diye hapse atılmıştı: Açlık grevindeki Çinli gazeteci ölümün eşiğinde

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinden salgına ilişkin haber yapmasının ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu nedenle açlık grevi yapmaya başlayan Çinli kadın gazeteci Cang Can'ın sağlık durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Vuhanda salgınla ilgili haber yaptı diye hapse atılmıştı: Açlık grevindeki Çinli gazeteci ölümün eşiğinde
Cang Can

Çin'de Şubat 2020 tarihinde gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yaparak yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki kadın gazeteci Cang Can "kavga çıkarma ve sıkıntıya neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dört yıl hapis cezasına çarptırılan Çinli kadın gazeteci Cang Can aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde grev yapmaya başladı. Can'ın avukatları, açlık grevine giden müvekkillerinin durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Cezaevindeki kadın gazetecinin annesinden edinilen bilgiye göre, sağlık durumu kötüye giden Cang, 31 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Cang'ın açlık grevi nedeniyle 40 kilonun altına düştü.

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AİLESİYLE GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Cang'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ailesinden cezaevindeki kızlarını ziyaret etmesi istenirken, ailenin sadece Cang ile telefonda görüşmesine izin verildiği kaydediliyor.

Kadın gazetesi Cang'ın ailesi, hayati tehlike oluşturabilecek sağlık durumu nedeniyle kızlarının salı verileceğini düşündüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgularken, Çinli insan hakları savunucuları ise hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunmadığına dikkati çekiyor.

Cang Can
Cang Can

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Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin'de, Twitter ve YouTube'un kullanılmasına izin verilmiyor.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin, Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren bir makale yazan Cang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.

  • Asia News'in haberine göre, Cang, 13 Mayıs'ta yayımlanan son YouTube videosunda, Vuhan'da virüs nedeniyle insanların işlerini kaybetmesinden, yerel taksi şoförlerinin karşılaştığı zorluklardan ve kent sakinlerine polis tarafından gözdağı verildiğinden bahsetmişti.

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