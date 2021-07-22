Koronavirüs Çin DSÖnün koronavirüsün kökenine yönelik araştırma planını kabul etmedi
DÜNYA

Çin DSÖ’nün koronavirüsün kökenine yönelik araştırma planını kabul etmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Dünya Sağlık Örgütü’nün korona virüsün kökenine yönelik araştırmasının ikinci aşamasının virüsün "Wuhan’daki laboratuvardan sızmış olabileceği" ihtimalini içermesi nedeniyle araştırmada yer almayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Çin DSÖ’nün koronavirüsün kökenine yönelik araştırma planını kabul etmedi
Zeng Yixin.

Çinli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü’nün korona virüsün kökenlerine ilişkin yürütülen araştırmanın ikinci aşamasına karşı çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, ikinci aşamanın virüsün bir Çin laboratuvarından sızmış olabileceği teorisini içermesinden dolayı "oldukça şaşırdığını" söyledi.

  • Laboratuvar sızıntısı fikrinin sağduyuya ve bilime aykırı olduğunu savunan Zeng, “Böyle bir köken araştırma planını kabul etmemiz imkansız” dedi. Zeng, Wuhan’daki laboratuvarda doğrudan insanlara bulaşabilecek bir virüs bulunmadığını söyleyerek, DSÖ ekibinin laboratuvar sızıntısı ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Zeng ayrıca, laboratuvardaki personel ve öğrencilerin enfekte olduğu, bu durumun da virüsün şehirde yayılmaya yol açmış olabileceği yönündeki "spekülasyonların" doğru olmadığını kaydetti.

DSÖ’nün Covid-19’un kökeninin tespit edilmesine yönelik araştırmasının ilk aşaması, bu yılın başlarında Çinli meslektaşlarıyla çalışmak için Wuhan’a gelen ve farklı ülkelerden katılım sağlayan bilim adamlarını içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilmişti. Virüsün insanlara bulaşmadan önce "muhtemelen" bir hayvandan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştı. Raporda, Covid-19’un laboratuvar sızıntısından meydana gelme ihtimalinin "son derece düşük" olduğu belirtilmişti. Birçok ülke raporun güvenilirliğini eleştirirken, araştırmayı yapan ekip de Çin yönetimine boyun eğmekle suçlanmıştı.

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