'Koronavirüs Çin'deki laboratuvardan yayıldı' iddiasında yeni perde: Amerikan medyası istihbarat raporunu yayınladı

Amerikan WSJ gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, koronavirüs salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Araştırmacılar hastaneye başvurdu

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Donald Trump ısrarla Çin'i hedef göstermişti

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

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Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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