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Dünya

Yemen'den Husilere karşı NATO'ya destek çağrısı

Yemen, İran destekli Husilerin bölgede oluşturduğu tehditlere karşı NATO'dan destek istedi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi. Yemen Başkanlık Konseyi ile hükümetin Husilerin tehditlerinin engellenmesi için verdiği desteği anlatan Alimi, bölgede güvenliği, barışı ve istikrarı sağlamak için NATO ve çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla stratejik ortaklık kurmayı arzuladıklarını dile getirdi.

22:06 - 18/02/2024 Pazar
AA
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de oluşturduğu tehditlere karşı NATO'dan destek istedi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de ve bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının uluslararası barış ve güvenliğe yansımaları ele alındı.

Alimi görüşmede, Yemen Başkanlık Konseyi ile hükümetin, liman şehirlerinin korunması ve Husilerin tehditlerinin engellenmesi için verdiği desteği anlattı.

Alimi, bölgede güvenliği, barışı ve istikrarı sağlamak için NATO ve çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla stratejik ortaklık kurmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Husilere karşı ABD öncülüğünde 'deniz gücü' oluşturuldu

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.



#Husiler
#NATO
#Yemen
#Kızıldeniz
#Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı
#Reşad el-Alimi
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