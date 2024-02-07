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Husiler Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde çok sayıda balistik füze ateşledi: Yunan bayraklı gemiyi vurmaya çalıştılar

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz'in Güneyi ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Füzelerden üçünün, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştığı belirtildi.

07:10 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta Arabistan yerel saatiyle yaklaşık olarak, sabah 01.45'ten akşam 04.30'a kadar, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru 6 gemi savar balistik füze (ASBM) ateşlendi." ifadesine yer verildi.


ASBM'lerden üçünün, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştığı belirtildi.


Füzelerin, sabah 03.20 civarında Yunanistan'a ait geminin yan tarafında "küçük hasara yol açtığı, saldırının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı" bildirildi.

CENTCOM açıklamasında, öğleden sonra 14.00 civarında başka bir füzenin geminin yakınına düştüğünü, 16.30 sularında ise aynı gemiye yönelik bir diğer füze saldırısının ABD'ye ait USS Laboon (DDG 58) adlı savaş gemisi tarafından engellendiği bilgisi paylaşıldı.


Ayrıca Husiler'in, diğer 3 füze saldırısında, Güney Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait bir kargo gemisini hedef aldığı, geminin yakınında bir bölgeye düşen füzelerin "herhangi bir hasar veya yaralanmaya neden olmadığı" kaydedildi.

#ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
#Aden Körfezi
#Husilerin saldırıları
#Kızıldeniz
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