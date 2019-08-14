Dünya Yeni liderden açıklama ABD ile yürümeyeceğiz
AMERİKA

Yeni liderden açıklama: ABD ile yürümeyeceğiz

Yeni liderden açıklama: ABD ile yürümeyeceğiz

Guatemala'da yeni devlet başkanı seçilen Giammattei, "Güvenli bir ülke olmak için uluslararası bir kurumun bunu teyit etmesi gerekir. Guatemala'nın güvenli üçüncü ülke olma koşullarını taşıdığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı. ABD ile Guatemala, son aylarda devam eden görüşmelerin akabinde geçtiğimiz ay, Salvador ve Honduras dahil olmak üzere Orta Amerika'dan istica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları Guatemala'da kalmasını öngören 'Güvenli üçüncü ülke' anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya varılmadığı takdirde ülkeye gümrük vergisi koymakla tehdit eden Trump, anlaşma imzalandıktan sonra Guatemala'nın ABD'nin dostu olduğunu açıklamıştı. Ancak, anlaşmanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Haber Merkezi AA
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da devlet başkanı seçilen Alejandro Giammattei.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da devlet başkanı seçilen Alejandro Giammattei.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da devlet başkanı seçilen Alejandro Giammattei, şu anki yönetimin ABD ile yaptığı "güvenli üçüncü ülke" anlaşmasının yürümeyeceğini belirtti.

  • Yeni görevine 14 Ocak 2020'de başlayacak 63 yaşındaki Giammattei, Associated Press'e verdiği mülakatta, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ABD'deki Donald Trump yönetimiyle imzaladığı anlaşmanın, Guatemala'nın kaynak yetersizliği nedeniyle yürümeyeceğini söyledi.

Giammattei, anlaşmanın Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye gidenlerin geçiş yaptıkları Guatemala'da kalmasını öngördüğünü anımsattı.

Guatemala'nın kendi halkının gereksinimlerini karşılamakta bile zorlandığına dikkati çeken Giammattei, "Kaynaklarımız kendi halkımız için bile yeterli değilken diğer insanlara nasıl yeteceğiz" dedi.

Giammattei, anlaşmanın bazı detaylarının ABD ile halen müzakere edildiğini, görevi devralacağı mevcut Devlet Başkanı Jimmy Morales'ten müzakerelere kendi ekibini de dahil etmesini istediğini aktardı.

"Güvenli bir ülke olmak için uluslararası bir kurumun bunu teyit etmesi gerekir. Guatemala'nın güvenli üçüncü ülke olma koşullarını taşıdığını düşünmüyorum." diyen Giammattei, anlaşmanın yürürlüğe girmeden önce iki ülke meclisleri tarafından da onaylanması gerektiğini ancak Guatemala'da anlaşmanın ciddi şekilde eleştirildiğini vurguladı.

"Güvenli üçüncü ülke" anlaşması

Washington yönetimi ile Guatemala, birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından 26 Temmuz'da, Salvador ve Honduras dahil Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları Guatemala'da kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzalamıştı.

  • Anlaşmaya varılmazsa Guatemala'ya gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunan Trump, imzalar atıldıktan sonra ise Guatemala hükümetinin ABD'nin dostu olduğunu söylemişti.

İnsan hakları savcısı Jordan Rodas, anlaşmanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

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