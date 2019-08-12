Dünya Guatemalanın yeni Devlet Başkanı Giammattei
AMERİKA

Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Giammattei

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, geçerli oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olacak. Giammattei; "Halkla iç içe, ülkemizin yeniden inşası için ne yapması gerektiğini bilen, kutuplaşmış bir ülke haline geldiğimizi fark eden bir devlet başkanı görecekler" dedi.

Haber Merkezi AA
Ülkede 16 Temmuz'da düzenlenen ilk seçimde Torres'in gerisinde kalan Giammattei, ikinci turda galip oldu.
Ülkede 16 Temmuz'da düzenlenen ilk seçimde Torres'in gerisinde kalan Giammattei, ikinci turda galip oldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, geçerli oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olacak.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Vamos Partisi lideri Alejandro Giammattei seçimin ikinci turunda geçerli oyların yüzde 58,8'ini kazandı.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 41'de kaldığı seçimlerde, Giammattei'nin rakibi Umut Birliği Partisi lideri Sandra Torres ise yüzde 41 oy aldı.

Ülkede 16 Temmuz'da düzenlenen ilk seçimde Torres'in gerisinde kalan Giammattei, ikinci turda galip oldu.

Önceki seçimlerde 3 farklı partiden aday olan ancak ilk defa başkanlık görevine gelen 63 yaşındaki Giammattei, 14 Ocak 2020'de başkanlık yemini ederek ülkenin 51. devlet başkanı olarak göreve başlayacak.

"Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakmanın vaktidir"

Giammattei, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Benim için mütevazı Guatemala vatandaşı için ülkenin devlet başkanı olmak çok büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.

Halka yakın bir devlet başkanı olacağını vurgulayan Giammattei, "Halkla iç içe, ülkemizin yeniden inşası için ne yapması gerektiğini bilen, kutuplaşmış bir ülke haline geldiğimizi fark eden bir devlet başkanı görecekler. Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakıp yalnızca farklı bir Guatemala inşa etmenin vaktidir." diye konuştu.

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