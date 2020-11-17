YPG/PKK yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakmayı sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında çok sayıda DEAŞ'lının da bulunduğu 212 aileyi serbest bıraktı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün Hol Kampı'ndan çıkmasına izin verdiği yaklaşık 600 kişiden oluşan 212 aile, Deyrizor kentine intikal etti. Hol Kampını tahliye etmeye çalışan terör örgütü, geçen haftalarda benzer süreçleri takip ederek, aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.
Hol Kampı
- YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor. Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.