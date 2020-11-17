YPG/PKK yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Dünya

Çıbanbaşına koştu

Karabağ yenilgisiyle zor durumda kalan Ermenistan’ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Abu Dabi’yi ziyaret etti. Sarkisyan, BAE’nin “çıbanbaşı” olarak anılan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştü.