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Dünya YPG/PKK yüzlerce DEAŞlı teröristi serbest bıraktı
ASYA

YPG/PKK yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu aralarında çok sayıda DEAŞ'lı teröristin de bulunduğu 600 kişiyi serbest bıraktı.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK
YPG/PKK

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakmayı sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında çok sayıda DEAŞ'lının da bulunduğu 212 aileyi serbest bıraktı.

YPG/PKK DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
DÜNYA
YPG/PKK DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün Hol Kampı'ndan çıkmasına izin verdiği yaklaşık 600 kişiden oluşan 212 aile, Deyrizor kentine intikal etti. Hol Kampını tahliye etmeye çalışan terör örgütü, geçen haftalarda benzer süreçleri takip ederek, aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

YPG/PKK kampta bulunan yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı
DÜNYA
YPG/PKK kampta bulunan yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Hol Kampı

  • YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor. Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

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