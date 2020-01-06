Dünya YPG/PKK kampta bulunan yüzlerce DEAŞlı teröristi serbest bıraktı
ORTADOĞU

YPG/PKK kampta bulunan yüzlerce DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi serbest bıraktı.

Haber Merkezi AA
Hol kampı
Hol kampı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

AA, kamptan çıkartılanların isim listesine de ulaştı.

PKK, 1000'DEN FAZLA DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTI

  • YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirmişti.
  • Örgütün son iki ayda 1000'den fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bıraktığı biliniyor.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

  • Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

  • Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.
Halisdemiri şehit edenlerin cezaları onandı

Halisdemir'i şehit
edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
Libya ve Suriyeyi görüştüler

Libya ve Suriye'yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefon görüşmesi yaptı.
12 siteye güven damgası

12 siteye
güven damgası

​e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor.
Gözler <br>Körfez'de olacak

Gözler
Körfez'de olacak

​İran'ın olası saldırısı bölgeyi alt üst edebilir.
Her bin TL'de<br>100 TL cepte kalacak

Her bin TL'de
100 TL cepte kalacak

Uzun zamandır beklenen indirim yeni yılda geldi.
Yabancı sorunu

Yabancı sorunu

​Trabzonspor yabancı kontenjanına takıldı.

Topkapı alt<br>geçidini su bastı

Topkapı alt
geçidini su bastı

​İstanbul'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Teslimat <br>tarihi belli oldu

Teslimat
tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı'ndan 'Akıncı TİHA' açıklaması.
Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

TOGG için ön ödeme süreci marka lansmanı sonrası başlayacak.
Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

6 yıllık çalışma ile kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54.9'a düştü.
Aşırı yağış uyarısı

Aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
PKK yüzlerce<br>DEAŞ'lı teröristi saldı

PKK yüzlerce
DEAŞ'lı teröristi saldı

Bölgedeki aşiretler DEAŞ'lılara kefil oldu.
495 TL'yi aştı!

495 TL'yi aştı!

​ABD-İran gerilimi altını da hareketlendirdi.
20 milyon kiracının<br>zam oranı belli oldu

20 milyon kiracının
zam oranı belli oldu

​Son açıklanan veriye göre o oranı geçemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.