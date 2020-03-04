Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
- Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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