Dünya Yunan askeri insanlıktan çıktı Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
AVRUPA

Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Sınırdaki göçmen çocuklardan yürek yakan sesleniş: Biz insan değil miyiz?
OYNAT 00:56
Sınırdaki göçmen çocuklardan yürek yakan sesleniş: Biz insan değil miyiz?
Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça 'sınırları açın' yazılı pankart açarak gösteri yaptı. Akşamları soğuktan üşüdüklerini aktaran sığınmacı çocuklar, 'Bizler de insanız. Biz sadece Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kötü durumda onlar olsaydı, bizler onlara yardım ederdik.' diye konuştular.

  • Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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