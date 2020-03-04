Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Sınırdaki göçmen çocuklardan yürek yakan sesleniş: Biz insan değil miyiz?

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça 'sınırları açın' yazılı pankart açarak gösteri yaptı. Akşamları soğuktan üşüdüklerini aktaran sığınmacı çocuklar, 'Bizler de insanız. Biz sadece Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kötü durumda onlar olsaydı, bizler onlara yardım ederdik.' diye konuştular.