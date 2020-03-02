Dünya Yunan askeri sınırda göçmen vurdu Bir göçmen hayatını kaybetti
AVRUPA

Yunan askeri sınırda göçmen vurdu: Bir göçmen hayatını kaybetti

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
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İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
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Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
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Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
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Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
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Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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