Yunan bakandan Batı'ya Filistin tepkisi: Asıl suçlu sizlersiniz Filistinliler hapishanede yaşıyor

Hamas, İsrail açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'den başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile siyonist rejime ağır bir darbe vurdu.

Cephede hezimete uğrayan işgalci İsrail ise Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına kadın çocuk yaşlı ayırt etmeden yüzlerce sivili acımasızca katletti.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliama rağmen Batı ülkeleri ise İsrail'in yanında olduklarına dair destek açıklamalarında bulundu.

Yunan bakandan beklemedik açıklama

Konuyla ilgili Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, süren gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sorunun İsrail tarafından uygulanan şiddet ve ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi. Varoufakis, asıl suçlunun yıllarca İsrail şiddetine sessiz kalan Batı dünyası olduğunu dile getirdi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar şiddetini artırıyor. Yüzlerce can kaybı var. İsrail savaş ilan ederek Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail'e ABD başta olmak üzere Batı dünyasından da destek açıklamaları geliyor.

Öte yandan Yunanistan Eski Maliye Bakan ı Yanis Varoufakis , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varoufakis, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tarihi altyapısına dikkat çekti ve Batı toplumunu suçladı.

"Afrika'da sorumlu siyahiler miydi?"

Olayların başlangıç noktasının İsrail'in sistematik ırkçı siyaseti ve şiddet yöntemleri olduğunu anlatan Yunan Eski Bakan, Güney Afrika'da siyahilerin uğradığı ırkçılığı örnek gösterdi. Dönemin Afrika yönetiminin beyaz üstünlüğü gözeterek siyahilere uğradığı şiddete atıfta bulundu ve "Orada yaşananların da sorumlu siyahiler miydi?" diye sordu. Asıl problemin ayrımcı ve ırkçı politikalar olduğunu anlattı.

"Filistinliler hapishanede yaşıyor"

Filistinlilerin bir hapishanede yaşadıklarının altını çizen Yunan siyasetçi, ırkçılığa ve ayrımcılığa uğrayanların ya öleceğini ya da isyan edeceğini belirtti.

"Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz"

Çarpıcı açıklamalarını sürdüren Varoufakis bölgede şuan yaşananların sorumlusu olarak ise Batı dünyasını gösterdi. "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz. " dedi. Varoufakis "Suçlular, biziz Avrupalılardır. Her bir Alman, Fransız, Yunan ve ABD toplumunun üyesi suçludur." diye ekledi.

Yunan Eski Bakan, Batı dünyasının kendisini affettirmesi için barışa kararlı bir adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.



