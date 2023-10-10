İsrail-Filistin çatışmasının 4. gününden geriye kalanlar: Enkaz acı gözyaşı...

Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07.30: İsrail ordusu çatışmaların başladığı ilk günden beri 123 askerin öldüğünü açıkladı.

06.00: İsrail Gazze'yi denizden de vurmaya başladı. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu öğrenildi.

04.35: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti.

03.05: İsrail: Lübnan'dan ülkeye sızan kişilerle çıkan çatışmalarda bir subayımız öldü.

02.55: BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı.

02.42: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi.

00.55: İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

00.15: İsrail-Filistin çatışmasında en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

22.56: İsrail'deki Yunanistan vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

22.34: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.









Gazze ve Batı Şeria'da 704 kişi hayatını kaybetti





Bununla birlikte, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. Yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.









İki gazeteci hayatını kaybetti





Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.









İsrail'de 900'ü aşkın ölü

Diğer taraftan, İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 57'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı. İsrail’de Gazze’deki bir çok camiye de saldırı düzenledi. Al-Sousi camii hava saldırılarının ardından kullanılamaz hale geldi. Tel Aviv ve Kudüs'ten saldırı uyarı sirenleri yankılandı.









Gazze'de tam abluka emri





İsrail savunma bakanı Yoav Gallant Gazze’de tam abluka emri verdi. İsrail ordusu Gazze’deki Hamas merkezlerine geniş çaplı saldırı başlattıklarını bildirdi. Saldırıların daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesi sürerken İsrail-Gazze sınırı yakınlarına çok sayıda tank, asker ve zırhlı araç yığdı. Sınıra yapılan bu yığınak İsrail’in Gazze’ye yönelik olası kara operasyonuna hazırlık olarak yorumlandı.









İsrail: Lübnan'dan ülkeye sızan kişilerle çıkan çatışmalarda bir subayımız öldü





Bununla birlikte, İsrail sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.





Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü" ifadesine yer verildi.









İsrail elektriğin ardından Gazze'ye su akışını da kesti





İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.





Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.











