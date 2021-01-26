​Yunanistan’la 5 yıl sonra masadayız ​

Barış ve diyalogdan yana olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterdik. Türkiye müzakereden kaçan Yunanistan’la her şeye rağmen 5 yıl sonra tekrar masaya oturdu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aranın ardından tekrar başladı. Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin ilki 12 Mart 2002’de Ankara’da, sonuncusu olan 60. tur ise 1 Mart 2016’da Atina’da yapılmıştı. Görüşmelerin 61. turu Türkiye’nin ev sahipliğinde dün İstanbul Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan yer aldı.

DÜNYA ABD Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

ÇÖZÜM MÜMKÜN

Saat 11.00’de başlayan görüşme 15.00’da sona erdi. Emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis’in başkanlık ettiği Yunan heyetle görüşmede, daha önceki 60 turda ele alınan konular değerlendirildi. Mevcut durum ve son gelişmelerle atılabilecek adımlar ele alındı. Bir sonraki görüşmenin de Atina’da yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır” değerlendirmesinde bulundu. Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu kaydetti.

GÜNDEM Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istikşafi görüşmeler sona erdi

GÜNDEM 5 yıl sonra bir ilk: Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri başladı

AB: MESAJI ALDIK

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Konsey toplantısı sonrası düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye’nin verdiği mesajın alındığını ifade etti. Türkiye konusunun da Konsey’de ele alındığını aktaran Borrell, “Türkiye ile ilişkilerimizi de ele aldık. Son Konsey kararları ile Türkiye’nin mesajını not ettik ve jestleri gördük. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini sürdürmek için iletişimde kalmanın gerekliğinin altı çizildi. Bugün Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başladı. Bu görüşmeleri destekliyoruz. Kıbrıs sorununun da BM kapsamında çözülmesini destekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.