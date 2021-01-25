Gündem Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istikşafi görüşmeler sona erdi
POLİTİKA

Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istikşafi görüşmeler sona erdi

Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istikşafi görüşmeler sona erdi. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımlar ele alındı" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri sona erdi.
Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri sona erdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istikşafi görüşmeler sona erdi. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımlar ele alındı" denildi.

Geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz’de karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan, gerilimin düşmesinin ardından bugün İstanbul'da "istikşafi görüşmeler" kapsamında doğrudan görüşmelere başladı. İlk olarak 2002 yılında başkayan ve 2016 yılından bu yana yapılmayan istikşafi görüşmeler 5 yıl aradan sonra tekrar yapılıyor. 61’nci turu yapılacak olan istikşafi görüşmelerde ana gündem Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de diyalog molası
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Doğu Akdeniz’de diyalog molası

AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ ÜLKELER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.

  • Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İstikşafi görüşmeler öncesi provokasyon: Yunanlılar geriyor!
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İstikşafi görüşmeler öncesi provokasyon: Yunanlılar geriyor!

TÜRK HEYETİNE DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BAŞKANLIK ETTİ

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de Türk heyetinde yer aldı.

Yunan heyetine ise deneyimli Yunan büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık etti.

AB trafiği
GÜNDEM
AB trafiği

İLK İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER 2002’DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirilirken en son görüşme olan 60’ncı tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.

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