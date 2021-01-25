5 yıl sonra bir ilk: Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri başladı

Türkiye ve Yunanistan heyetleri, iki ülke arasında kronikleşen sorun başlıkları için yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden istikşafi görüşmeler için İstanbul'da bir araya geldi. En son 1 Mart 2016 yılında Atina'da olan istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor. Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor

GÜNDEM İstikşafi görüşmeler başlıyor

Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar görüşülecek

Görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar ele alınacak. Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanan Türkiye, Yunanistan'la Ege'de başlıca kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği alanlarında yaşadığı anlaşmazlıkların bir bütün olarak ele alınması istediğini her fırsatta vurguluyor.

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Kıbrıs konusu da masada

Türkiye’nin Doğu Akdeniz konferansı ile KKTC’nin burada yer almasının gündeme getirilmesi bekleniyor. İstikşafi görüşmelerde yaşanan son Navteks, notam krizleri de gözden geçirilecek. Batı Trakya Türklerinin sorunları, adaların karasuları uzunluğu, hava sahası genişlikleri, Yunanistan’ın adalar üzerinden münhasır ekonomik bölge talepleri, KKTC’nin yok sayılarak Rum Kesimi’nin GKRY’nin Kıbrıs’ın tamamına hakimmiş gibi attığı adımlar da görüşmelerde masaya gelecek konular.

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