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Dünya

Zelenski duyurdu: Gorlivka'da Rus mevzileri ele geçirildi

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinin Gorlivka şehri sınırlarında bulunan bir tepeyi kurtardı ve Rus mevzilerini ele geçirdi.

16:54 - 12/12/2023 Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinin Gorlivka şehri sınırlarında bulunan bir tepeyi kurtardığını ve Rus mevzilerini ele geçirdiğini bildirdi.


Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Gorlivka'da ilerleme sağladığını belirtti.




Kral Danil 24. Mekanize Tugayı saldırı grubunun Gorlivka'da başarı elde ettiğine dikkati çeken Zelenskiy,
"Birliklerimiz, zor koşullara rağmen Gorlivka'da maden atıklarından oluşan tepelerden birini kurtardı ve düşmanın mevzilerini ele geçirdi. Şimdi bayrağımız tepede dalgalanıyor. Gorlivka Ukrayna'nındır, Donbas Ukrayna'nındır"
ifadesini kullandı.


#Donetsk
#Gorlivka
#Volodimir Zelenskiy
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