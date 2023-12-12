Zelenski duyurdu: Gorlivka'da Rus mevzileri ele geçirildi

AB'nin Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketine karşın istatistiklere yansıyan rakamlar, Batı mallarının üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'da kullanımının devam ettiğini gösteriyor. Ocak-ekim döneminde Almanya'nın Rusya'ya yaptığı ihracat yüzde 39,1 azalışla 7 milyar 613 milyon avroya gerilerken, Kırgızistan'a ihracatı yüzde 180,1 artışla 590 milyon 872 bin avroya, Kazakistan'a ihracatı yüzde 32 yükselişle 2 milyar 770 milyon 129 bin avroya, Ermenistan'a ihracatı da yüzde 19,3 artışla 423 milyon 851 bin avroya çıktı