|
Dünya

Rusya: Kırım ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın 40’tan fazla İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna’nın 40’tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı.

09:34 - 5/12/2023 Tuesday
AA
Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA’yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA’nın da önlendiği kaydedildi.
Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA’yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA’nın da önlendiği kaydedildi.

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA’yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA’nın da önlendiği kaydedildi.

Yerel saatle 06.00 civarında Azak Denizi üzerinde Ukrayna’nın İHA ile saldırı girişiminin tekrar engellendiği bilgisine yer verilen bir başka açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’nın 4 İHA’sını imha ettiği, 2’sini de engellediği bildirildi.

Kırım, 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

#Azak Denizi
#İnsansız Hava Aracı
#Kırım
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fayın üstünde oturuyor olabilirsiniz aman dikkat! MTA listeyi güncelledi: İşte diri fay üzerindeki iller listesi