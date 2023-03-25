Rusya Ukrayna'ya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya 50 hava ve 11 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Rus güçlerin Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.
Rus ordusunun Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların da başarısız olduğu öne sürüldü.
Ukrayna füze ve topçu birimlerinin Rusya'ya ait 2 komuta noktasını, 2 uçaksavar füze sistemini, 1 mühimmat bileşimi ve 2 elektronik harp istasyonunu imha ettiği kaydedildi.