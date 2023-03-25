Rusya Ukrayna'ya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Bahmut'un 35 kilometre yakınında yer alan Toretsk şehrinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Savaş başlamadan önce yaklaşık 30 bin sivilin yaşadığı Toretsk'in bazı noktalarında, Rus saldırıları sonucu yıkılan veya hasar alan konut, okul binası ve diğer binalar dikkati çekiyor.