|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya Ukrayna'ya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya 50 hava ve 11 füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "(Rusya) Askerlerimizin mevzilerine ve yerleşim yerlerinin sivil altyapısına çok namlulu füze sistemleriyle 75 saldırı gerçekleştirdi, siviller hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

14:35 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Rusya Ukrayna'ya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi.

Rusya Ukrayna'ya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya 50 hava ve 11 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.


Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği belirtildi.


Rus ordusunun son bir günde 50 hava ve 11 füze saldırısı düzenlediği bildirilen açıklamada,
"(Rusya) Askerlerimizin mevzilerine ve yerleşim yerlerinin sivil altyapısına çok namlulu füze sistemleriyle 75 saldırı gerçekleştirdi, siviller hayatını kaybetti."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerin Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.


Kupyansk ve Liman yönünde Rusların saldırılarının başarısız olduğu ileri sürülen açıklamada,
“Bahmut yönünde düşman Bahmut şehrine saldırıları sürdürüyor.”
denildi.

Rus ordusunun Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların da başarısız olduğu öne sürüldü.


Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 17 kez vurduğu aktarılan açıklamada,
"Askerlerimiz, düşmanın Mi-24 helikopterini ve 6 insansız hava aracını düşürdü."
bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna füze ve topçu birimlerinin Rusya'ya ait 2 komuta noktasını, 2 uçaksavar füze sistemini, 1 mühimmat bileşimi ve 2 elektronik harp istasyonunu imha ettiği kaydedildi.




#Rusya
#Ukrayna
#Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.