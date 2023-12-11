|
Dünya

Ukrayna: Rusya sabah saatlerinde Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun sabaha karşı başkent Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. Füzelerin tamamının Ukrayna uçaksavar füze birimleri tarafından Kiev yakınlarında yok edildiği belirtildi.

09:42 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Rus ordusu, Kiev bölgesine 8 balistik füzeyle saldırdı.
Rus ordusu, Kiev bölgesine 8 balistik füzeyle saldırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına bu gece "Şahed" model insansız hava araçlarıyla (İHA) ve sabah saatlerinde de balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Toplam 18 Rus İHA'sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, çoğunluğu Mikolayiv bölgesinde olmak üzere İHA'ların tamamının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında da Rus ordusunun Kiev bölgesine 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini, füzelerin tamamının Ukrayna uçaksavar füze birimleri tarafından Kiev yakınlarında yok edildiği ifade edildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, vurulan füze parçalarının Kiev'in Darnitsa ilçesine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını, evlerin hasar gördüğünü açıkladı.

#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
#İHA
#Ukrayna
#Füze
#Rusya
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor