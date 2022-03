Zelenski'nin yanından bir an bile ayrılmadı: İşte dünyanın konuştuğu Ukrayna First Lady'si Dünyanın gözü bir yandan Ukrayna'da bir yandan da başta kimsenin güvenmediği lideri Zelenski'de. Zelenski'nin gözü ise First Lady'si Olana'dan başkasını görmüyor. İşte dünyanın konuştuğu Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska karşınızda...

Abone Ol