Zelenski'nin yanından bir an bile ayrılmadı: İşte dünyanın konuştuğu Ukrayna First Lady'si

Dünyanın gözü kulağı günlerdir Rus işgali altındaki Ukrayna’da ve başta herkesin şüpheyle yaklaştığı Zelenski’de. Komedyenlikten devlet başkanlığına yükselen ve tüm dünyanın gıpta ile izlediği bu adamın yanında ise zekâsı, güzelliği ve dimdik duruşuyla eşi, Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska duruyor.

Rus saldırıları başladıktan sonra eşiyle birlikte başkentten kaçacağı düşünülen First Lady, geçen cuma günü Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Yazdıklarına Ukrayna bayrağı ekleyen Olena birlikte halkına şöyle seslendi:

“Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz!

Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna’yı seviyorum.”

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OYNAT 00:36 Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı Ukrayna'da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı. Ukrayna'da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

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MİMAR OLACAKKEN YAZAR OLDU

44 yaşındaki Olena Zelenska mimarlık fakültesi mezunu olsa da kariyerini eşinin televizyon için hazırlanan komedi şovları ve dizilerinin yazarlığıyla devam ettirdi. Hatta Zelenski siyasete atılmaya karar verdiğinde buna sıcak bakmadı. Ancak karar kesinleştikten sonra da onun yanından hiç ayrılmadı.

Eşiyle aynı okuldan mezun olan iki çocuk annesi Olena artık First Lady titrini üzerine dikilmiş bir elbise gibi başarıyla taşıyor. Öte yandan Zelenski seçimleri kazanıp başa geçene kadar spot ışıklarından kaçtığı da bir gerçek.

Kadın hakları savunuculuğuyla tanınan bu zarif kadın Rusya’nın saldırıları başladıktan sonra başkenti ve ülkesini erk etmeyi şiddetle reddetti. Bunun yerine 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte eşinin yanında kalmayı tercih etti ve halkına moral vermek için mesajlar paylaştı.

Zelenski Cumhurbaşkanı seçildikten sonra elde ettiği gücü ve konumu hep kadınlar ve çocuklar için kullanmayı seçen Olena cinsiyet eşitliği ve çocukların gıdaya erişimi gibi konularda çalıştı.

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Vogue dergisine kapak olan First Lady aynı zamanda Ukrayna modasının da en başarılı temsilcilerinden biri haline geldi.

FOTOĞRAF 8 Ukraynalı vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor. Siviller yaşanan çatışmalara engel olmak için ellerinde bulunana şişeleri molotof olarak hazırlıyorlar. Ülke'nin tüm bölgesinde caydırıcı bir silah olarak kullanılan molotofları hazırlamak için vatandaşlar seferber oldu. Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ''Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek.'' açıklaması üzerine vatandaşlara savunma için silah dağıtıldı. Ukraynalı 36 yaşındaki Kira Rudik, Kalaşnikof ile fotoğrafı için sosyal medyada viral oldu. Ukrayna'nın başkent'i Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. Odessa halkı, Rusya’nın kıyıdan olası çıkarmasına karşı orduya yardım ediyor. Ukrayna halkı mücadelesiyle savaşın 6. gününü geride bırakıyor Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgali harekatı için tepki gösteren halk sokalara döküldü. Rus ordusuna engel olmaya çalışan Ukrayna halkı, ordu tarafından dağıtılan silahlar ile koruma pozisyonuna geçti. Orduya mühimmat desteği sağlamak için silah şarjörü doldurmaktan molotof kokteyl hazırlamaya kadar pek çok konuda orduya destek çıkıyor. BiP'te paylaş

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YILLAR SONRA GELEN TESADÜF

Olena Zelenska, 1978 yılında, o dönem Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Kryvyi Rih’de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya geldi.

Büyük bir tesadüf eseri aynı yılda aynı bölgede doğan, onunla aynı okullara giden ve birçok ortak arkadaşlarının olduğu Zelenski ile ancak Üniversite öğrenimine başladıktan sonra tanışabildi. Gelecekteki eşi hukuk okurken o mimarlık okumayı tercih etti.

19 yaşındaki Zelenski artık ünlenmeye başlayan bir komedi grubuna dahil olmuştu. Olena da bu gruba yazar olarak katıldı.

Aralarında gelişen aşkla birlikte 8 yıl boyunca sevgili olan çift 2003 yılında evlendi.

Eşinin komedyenlik kariye ilerledikçe Olena kırmızı halıdan ve ünden uzakta kalmayı tercih etti. 2004’te kızları, 2013’te ise oğulları doğdu.

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Zelenski’nin 2015’te başlayan politik taşlama dizisi gerçeğe dönüştü ve 2018 yılında adaylığını açıklayan bu televizyon yıldızı büyük destek aldı. Olena’nın gözlerden saklandığı hayatı ise o gün bitmiş oldu.

Zelenski, televizyonda canlandırdığı rolde olduğu gibi yolsuzlukla mücadele edeceğini açıkladı ve seçimi yüzde 73 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

SPOT IŞIKLARINDAN DAHA FAZLA KAÇAMADI

Bu zafer Ukrayna halkına her şeyin mümkün olabileceği duygusunu tattırırken Olena Zelenska için de First Lady sorumlulukları gündeme gelmiş oldu.

Hem dünyanın hem de ülkesinin gözünde yerini sağlamlaştıran Olena artık dünyanın en merakla izlenen kadınlarından biri haline geldi.

MESAJLARIYLA HALKA MORAL VERİYOR

Olena’nın motivasyon ve umut dolu mesajları cuma günü yaptığı paylaşımla sınırlı kalmadı. First Lady dün de Kiev’de, sığınakta doğan bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak Ukrayna halkına şöyle seslendi:

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“Bu görüntü başka bir yerde, parlayan güneşin altında çekilmeliydi. Çocukların gördükleri barış dolu bu görüntü olmalıydı. Ancak savaşa rağmen bu bebeğin yanında onun için endişelenen insanlar ve doktorlar var. O, korunacak ve savunulacak.

Sizlerin yoldaşlığı öyle büyük ki sadece iki günde hepimiz kocaman bir ordu olduk. Metro istasyonlarında, bomba sığınaklarında, çocuklar ve evcil hayvanlarla (çünkü çocuklarınızın küçük kardeşlerini terk etmezsiniz) hepiniz üstünüze düşeni yapıyorsunuz. Birbirinize, başkalarına yardım edecek zamanı buluyorsunuz.

Sosyal medyadan toplanın; evlerinizi ve yalnız kalan komşularınızı koruyun. Sığınağa ihtiyacı olanlara kapınızı açın. Kan bağışlayın, yemek pişirin, düşman araçlarını bildirin.

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Ve elbette her cephede çarpışan askerlerimize yardım edin. Ediyorsunuz da. Orduya maddi yardım yapabilenler yapsın. Ordu biziz, biz orduyuz.

Ve sığınaklarda doğan çocuklar… o çocuklar bir gün kendini cesurca savunan ülkemizde barış içinde yaşayacaklar.”

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