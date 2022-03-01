Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor

Merkezi Danimarka'da bulunan şirketten yapılan açıklamada, konteyner nakliyesini askıya almanın tüm Rus limanlarını kapsayacağı, ancak gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin bunun dışında kalacağı belirtildi.
Açıklamada, “Faaliyetlerimizin istikrarı ve güvenliği, halihazırda yaptırımlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği için, gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemeleri hariç olmak üzere Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan yeni Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacaktır.” denildi.
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Rus güçleri Herson'da sivil konut binalarını bombaladı
Rus güçleri Ukrayna'nın Herson şehrinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Yerleşim yerine Ruslar tarafından yapılan hava saldırısı, Ukraynalıların kamerasına yansıdı.
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Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında Harkiv valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.<br>
Saldırıda biri çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi.<br>
Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti.<br>
Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi.
<br><br>Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.
Ukrayna makamları savaşın şiddetli yaşandığı Harkov’da çatışmaların yerleşim yerlerine ulaştığını ifade ederek kentin bombardıman altında olduğunu belirtti
Yetkililer, dün Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus helikopteri olduğunu belirttikleri enkaz görüntüsünü paylaştı.
Ukrayna’nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı’nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 10 kişinin olduğu 20’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu” denildi.<br>
Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu
Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu.
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Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Kırım Türklerinden oluşan ilk kafile, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüsle Türkiye'ye getirildi.
Eşleri Ukrayna'da kalan kadın ve çocukların oluşturduğu 45 kişilik kafile, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi. Kapıkule'de Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun karşıladığı kafileye yiyecek ve içecek ikram edildi.
Kafileden 17 çocuk ile 9 kadın, Edirne'de İl Göç İdaresi tarafından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi, diğerleri ise başka illerde bulunan yakınlarının yanına gitti.
Evcil hayvanlarıyla çocuklarının oyuncaklarını da yanlarında getiren Kırım Türkleri, Ukrayna'da yaşadıkları kentlerden büyükelçiliğin girişimleriyle Kiev'de toplanıp Türkiye'ye getirildiklerini anlattı.
\"EŞLERİMİZ SAVAŞTA\"<br><br>Kadınlar, eşlerinin Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'da kaldığını anlattı. Kafiledeki Hanife Kurtseyit, yorgun olduğunu belirterek, şunları söyledi:
\"Savaştan geldik, 4 gündür yoldayız. Kedimin ismi Masal, onu da kurtardık. Biz Kiev'den geldik, her şey çok kötüydü. Çok korkunç günler geçirdik. Sadece kadınlar ve çocuklar olarak geldik. Eşlerimiz savaşta kaldı, sıcak noktada. Kimisi zaten askerdi, kimisi de askerliğe gitti savaşla birlikte. Aslında tüm Ukrayna halkı şu an ülkeyi korumak için orada.\"
Nigara İzidin de, \"Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. 4 çocuğumla geldim. Çok yorucuydu yolculuğumuz. 5 gündür yoldaydık. 15 yıl önce Kırım'dan çıkmıştım\" diye konuştu.<br>
Remziye Kurçeytova (12) ise, \"Kiev'den geliyorum. Orada şu an savaş var ve o nedenle geldik. 2 kardeşim ve annemle buraya geldik. Babam Kiev'de kaldı. Ukrayna ordusunda Ruslara karşı savaşıyor. Çok korktuk orada. Bombalar ve silahlar vardı. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz\" ifadelerini kullandı.
Kırım Türklerinden 45 kişilik ilk kafile Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Kırım Türklerinden 45 kişilik ilk kafile Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan yola çıkan kadın ve çocuklardan oluşan 45 Kırım Türkü, Türkiye'ye getirildi. Gruptan 9 kadın ve 17 çocuk, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi, diğerleri ise başka illerdeki yakınlarının yanına gitti.
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtirka kasabasında Rusya’nın hava saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı görüntüledi. Ordudan yapılan açıklamada, “Sumy bölgesinde Okhtirka’da Rusya'nın benzeri görülmemiş terör eylemlerini görüyoruz\"
\"Rus birlikleri konutları, anaokullarını vurmaya devam ediyor ve demiryoluna hasar verdiler. Üç gündür insanların cansız bedenleri enkazdan çıkarılıyor. Rusya, sadece doktorların çalıştığı askeri altyapıyı yaralamakla kalmadı, yıkım gerçekleştirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor” denildi. Açıklamada henüz ölü ya da yaralı sayısı paylaşılmadı.
Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşında yıkımın boyutu
Ukrayna'nın Sumy bölgesinde Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok yerleşim yeri hasar gördü. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, enkazdan hala cansız bedenlerin çıkarıldığını duyurdu.