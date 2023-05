Zelenskiy: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır

Ukrayna'nın her gün Rus saldırganlığına karşı savunmanın etkinliğini gösterdiğine işaret eden Zelenskiy, "Düşürülen her terör füzesi, Rus saldırılarını püskürtmedeki askerlerimizin her başarısı saldırganı yenebileceğimizin kanıtıdır." dedi.