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Zelenskiy Polonya'da silah desteği istedi

Polonya'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy burada yaptığı konuşmada mühimmat desteği istedi. Zelenski "Ne kadar silah ve mühimmat desteği alırsak ülkemizi o kadar uzun süre, o kadar iyi savunacağız" ifadelerini kullandı.

16:40 . 5/04/2023 Çarşamba
IHA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda - Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy

Polonya Cumhurbaşkanı Duda - Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy

Polonya
'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy
, çatışmalarda şu anda en zor durumun
Bahmut
'da yaşandığını söyleyerek,
"Silah desteğine ihtiyacımız var"
dedi.

Silah desteği istedi

Zelenskiy, Polonya ulusuna kardeşliği, dostluğu ve savaşın başından beri kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Ukrayna'nın düşmesinin özgür dünyanın düşmesi anlamına geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz sıcak, dost bir ülkeyiz ama vatanımızın bir karış toprağını, Rusya'ya zorla götürülen çocuklarımızı, bağımsızlığımızı, Rusya'ya vermeyeceğiz" diye konuştu. Varşova'da bulunduğu anlarda Ukrayna'nın cephelerinde çok değerli insanların hayatlarını kaybettiğini belirten Zelenskiy, silah desteğinin sürmesinin kendileri için hayati önemde olduğunu vurguladı.

En zor durum Bahmut'ta yaşanıyor

Şu anda en zor durumun Bahmut'da yaşandığını belirten Zelenskiy,
"Hemen her gün mermimiz bitiyor. Bir gün ilerleme kaydediyorsak ertesi gün mermimiz bittiği için geri çekiliyoruz. Bizler için önemli olan orada savaşan insanlarımızın hayatı, onları riske atmamak için mermimiz bittiğinde geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Bu, hemen her gün böyle oluyor. Ne kadar silah ve mühimmat desteği alırsak ülkemizi o kadar uzun süre, o kadar iyi savunacağız"
ifadelerine yer verdi.


#Volodimir Zelenski
#Bahmut
#Ukrayna
12 dakika önce
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