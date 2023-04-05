Zelenskiy Polonya'da silah desteği istedi

"Hemen her gün mermimiz bitiyor. Bir gün ilerleme kaydediyorsak ertesi gün mermimiz bittiği için geri çekiliyoruz. Bizler için önemli olan orada savaşan insanlarımızın hayatı, onları riske atmamak için mermimiz bittiğinde geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Bu, hemen her gün böyle oluyor. Ne kadar silah ve mühimmat desteği alırsak ülkemizi o kadar uzun süre, o kadar iyi savunacağız"