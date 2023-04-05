Zelenskiy Polonya'da silah desteği istedi

Polonya Cumhurbaşkanı Duda - Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy
Silah desteği istedi
Zelenskiy, Polonya ulusuna kardeşliği, dostluğu ve savaşın başından beri kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Ukrayna'nın düşmesinin özgür dünyanın düşmesi anlamına geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz sıcak, dost bir ülkeyiz ama vatanımızın bir karış toprağını, Rusya'ya zorla götürülen çocuklarımızı, bağımsızlığımızı, Rusya'ya vermeyeceğiz" diye konuştu. Varşova'da bulunduğu anlarda Ukrayna'nın cephelerinde çok değerli insanların hayatlarını kaybettiğini belirten Zelenskiy, silah desteğinin sürmesinin kendileri için hayati önemde olduğunu vurguladı.