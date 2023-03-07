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Dünya

Zelenskiy: Bahmut’u savunmaya devam edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk ve Luhansk bölgeleri arasında bulunan ve stratejik bir konumda olan Bahmut kenti için geri çekilmeden savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

10:27 . 7/03/2023 Salı
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk ve Luhansk bölgeleri arasında bulunan ve stratejik nokta olarak değerlendirilen Bahmut kentine ilişkin açıklama yaptı.


Şiddetli çatışmaların devam ettiği kenti savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy,
“Bugün Genelkurmay toplantısında, doğrudan hem Khortytsia komutanı General Syrskyi'ye hem de Başkomutan Zaluzhny'ye Bahmut bölgesi hakkındaki, geri çekilme ya da şehri savunup takviye yapma konusunda fikirlerini sordum. Her iki general de geri çekilmeyin ve takviye yapın dedi. Bu görüş oybirliğiyle desteklendi. Başka bir görüş bildiren olmadı”
dedi.

"Vazgeçilebilir bir bölgemiz yok"

Zelenskiy, Ukrayna’nın hiçbir bölümünün ‘vazgeçilebilir bölge’ olarak görülmediğini vurgulayarak, “Ukrayna'nın terk edilebileceği söylenebilecek hiçbir parçası yok. Savaşçılarımızın direncinin ve kahramanlığının göz ardı edileceği hiçbir Ukrayna siperi yok. İşgalciyi her yerde, Ukrayna için sonuç verdiği her yerde yok ediyoruz. Bahmut, Donbas savaşı boyunca en büyük sonuçlardan birini veriyor. Ukrayna'nın her tarafını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Vakti geldiğinde ülkemizin her şehrini ve köyünü özgürleştireceğiz” diye konuştu.



#Bahmut
#Ukrayna
#Zelenskiy
#Rusya
#savaş
1 saat önce
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Zelenskiy: Bahmut’u savunmaya devam edeceğiz
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