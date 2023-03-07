Zelenskiy: Bahmut’u savunmaya devam edeceğiz

“Bugün Genelkurmay toplantısında, doğrudan hem Khortytsia komutanı General Syrskyi'ye hem de Başkomutan Zaluzhny'ye Bahmut bölgesi hakkındaki, geri çekilme ya da şehri savunup takviye yapma konusunda fikirlerini sordum. Her iki general de geri çekilmeyin ve takviye yapın dedi. Bu görüş oybirliğiyle desteklendi. Başka bir görüş bildiren olmadı”