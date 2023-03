Zelenskiy: Bahmut’u savunmaya devam edeceğiz

Zelenskiy, Ukrayna’nın hiçbir bölümünün ‘vazgeçilebilir bölge’ olarak görülmediğini vurgulayarak, “Ukrayna'nın terk edilebileceği söylenebilecek hiçbir parçası yok. Savaşçılarımızın direncinin ve kahramanlığının göz ardı edileceği hiçbir Ukrayna siperi yok. İşgalciyi her yerde, Ukrayna için sonuç verdiği her yerde yok ediyoruz. Bahmut, Donbas savaşı boyunca en büyük sonuçlardan birini veriyor. Ukrayna'nın her tarafını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Vakti geldiğinde ülkemizin her şehrini ve köyünü özgürleştireceğiz” diye konuştu.