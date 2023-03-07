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Dünya

Fransa'da kriz derinleşiyor: Dar gelirli hanelere gıda çeki

Son yılların en yüksek enflasyon rakamlarının görüldüğü Fransa'da fiyat artışları halk giderek fakirleştiriyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dar gelirli ailelere "gıda çeki" desteği sağlanacağını açıkladı.

10:22 . 7/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi. Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de "gıda çeki" yardımı yapacaklarını söyledi.

Tedarikçiler birbirinden bağımsız fiyat belirleyebilecek

Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon avro olacağına dikkati çekti. Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Le Maire, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti.

Enflasyon oranı yüzde 14,5'e ulaştı

Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsüne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14,5'e ulaştı.



#fransa
#avrupa
#paris
1 saat önce
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Fransa'da kriz derinleşiyor: Dar gelirli hanelere gıda çeki
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