ABD Dışişleri Bakanı Blinken Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü

Görüşme sonrası yapılan ortak basın açıklamasına göre, iki bakan, NATO üyesi olarak iki ülkenin ilişkileri ile Ukrayna'ya destek konularını ele aldı.

Yaptırımlar yoluyla Rusya'ya güçlü ekonomik ambargolar uygulamaya devam etme konusunda mutabık kalınan görüşmede, "Rusya'nın saldırılarından sorumlu olanlardan hesap sorulması" taahhüt edildi.

Basın açıklamasında, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek" için desteklerin devam edeceği ve diğer müttefik ülkelerin de Ukrayna'ya destek vermeleri konusunda teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, iki bakan, Rusya'ya savaşı "acilen" sonlandırma mesajı verdi.

İki ülke, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Birliğin "caydırıcılık ve savunma gücünü" artırmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, Çin'in "ekonomik baskıları, provokatif tavırları ve Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu göz ardı etmesinden" duyulan endişe de dile getirildi.



