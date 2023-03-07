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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. İkilinin görüşmesi, iki ülkenin ilişkileri ve Ukrayna savaşı üzerine seyretti. Görüşmede iki bakan, Rusya'ya savaşı acilen sonlandırma mesajı verdi.

10:25 . 7/03/2023 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Litvanyalı mevkidaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Litvanyalı mevkidaşı

Görüşme sonrası yapılan ortak basın açıklamasına göre, iki bakan, NATO üyesi olarak iki ülkenin ilişkileri ile Ukrayna'ya destek konularını ele aldı.

Yaptırımlar yoluyla Rusya'ya güçlü ekonomik ambargolar uygulamaya devam etme konusunda mutabık kalınan görüşmede, "Rusya'nın saldırılarından sorumlu olanlardan hesap sorulması" taahhüt edildi.

Basın açıklamasında, "Ukrayna halkının acılarını hafifletmek" için desteklerin devam edeceği ve diğer müttefik ülkelerin de Ukrayna'ya destek vermeleri konusunda teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, iki bakan, Rusya'ya savaşı "acilen" sonlandırma mesajı verdi.

İki ülke, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Birliğin "caydırıcılık ve savunma gücünü" artırmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, Çin'in "ekonomik baskıları, provokatif tavırları ve Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu göz ardı etmesinden" duyulan endişe de dile getirildi.


#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
#Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis
#Ukrayna savaşı
#ikili ilişkiler
1 saat önce
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü
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