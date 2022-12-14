Dünya Zelenskiy Kieve fırlatılan 13 İHA imha edildi
AVRUPA

Zelenskiy: Kiev'e fırlatılan 13 İHA imha edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko telegram hesabından yaptığı açıklamada, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisini verdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Kieve fırlatılan 13 İHA imha edildi
Volodimir Zelenskiy

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den İHA'lara ilişkin Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerince sabah saatlerinde Ukrayna'ya fırlatılan 13 insansız hava aracının (İHA) havada imha edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun sabah erken saatlerinde Ukrayna'ya 13 İHA ile saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Teröristler bu sabah 13 Şahid (İran yapımı İHA) fırlattı. 13'ünün tamamı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vuruldu."

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