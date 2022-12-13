Zelenskiy'den Rusya'ya birliklerini Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı

Zelenskiy, Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin iştirakiyle düzenlenen çevrim içi toplantıya video konferansı yoluyla katıldı.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın aylardır devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladıkları askeri, sosyal ve mali yardımlarından dolayı G7 ülkelerine minnettar olduklarını kaydetti.

Savaş devam ettiği için Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, "Hepinizden, sağlanan dayanışmayı gelecek yıl da sürdürmenizi rica ediyorum. Rusya saldırganlığını sürdürüyor ve bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

FOTOĞRAF 16 Çin, 2024te inşasına başlanacak 50 milyar metreküp gaz kapasiteli Sibiryanın Gücü 2 boru hattıyla Rusyanın gaz ihracat portföyünde Avrupa Birliğinden (AB) boşalan yeri doldurmaya hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusyayı hedef tahtasına koyan AB, bir süredir Rus gazına tavan fiyat getirmeyi tartışırken, birlik ülkelerinin fiyat konusundaki farklı görüşlerde ısrarcı olması nedeniyle ortak bir karara varılamadı. Savaş öncesinde yıllık gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45ini Rusyadan karşılayan AB, 2021de bu ülkeden yaklaşık 155 milyar metreküplük gaz ithal etti. Rus petrolüne 5 Aralık itibarıyla 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başlayan AB, Rus gazına ise megavatsaat başına 220 avro tavan fiyat getirilmesi konusunu tartışıyor. Almanya, tavan fiyat uygulamasına gaz tedarik güvenliğini zora sokacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Belçika, Polonya ve İtalya ise tavan fiyatı, tüketicileri ve ekonomiyi yüksek enerji fiyatı şoklarından korumanının bir yolu olarak değerlendiriyor. Avrupada derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTFde gazın megavatsaat başına fiyatı, ağustosta 340 avroya kadar çıkarken son günlerde 130 avro civarında seyrediyor.AB enerji bakanları, bugün tekrar toplanarak doğal gaza tavan fiyat konusunu ele alacak. Doğal gaz ihracatında Avrupayı önemli bir pazarı olarak gören Rusya, Çine gaz ihracatını artırmak için hali hazırda hizmette olan 38 milyar metreküp kapasiteli Sibiryanın Gücü 1e ek olarak yıllık 50 milyar metreküp kapasiteli Sibiryanın Gücü 2yi inşa etmeye hazırlanıyor. İnşasına 2024te başlanması ve 2030da devreye alınması planlanan Sibiryanın Gücü 2 boru hattı, Rus gazını Moğolistandan geçerek Çinin iç kesimlerine ulaştıracak. Böylelikle iki boru hattı, tam kapasiteye ulaştığında yıllık 88 milyar metreküp Rus gazını Çine ulaştıracak. Söz konusu miktar Rusyanın savaş öncesinde ABye sattığı gazın yarısından fazlasını Çine yönlendirmesi anlamına gelirken, Rusyayı da Çinin gaz tedarik zincirinde ilk sıraya yerleştirecek. Rusyanın 2021de boru hattı ve LNG olarak tedarik ettiği gaz Çinin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 10unu oluşturmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisanda, enerji kaynaklarının batıya tedarikinin azalarak doğu (Asya) ve güneye yönlendirileceğini açıklarken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da eylülde Avrupaya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret ederek, Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, ABye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek. ifadelerini kullanmıştı.2019da hizmete alınan Sibiryanın Gücü-1in tam kapasiteye çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Ülkedeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 9unu doğal gazdan sağlayan Çin, 2021de 27 ülkeden gaz tedarik etti. Aynı yıl toplam doğal gaz tüketimi yaklaşık 372 milyar metreküp olarak gerçekleşen Çinin kendi üretimi de yaklaşık 208 milyar metreküp oldu. Çinin gaz tedarikinin üçte biri boru hatlarıyla karadan, üçte ikisini de deniz yoluyla LNG olarak sağlanıyor. 2021de ithal edilen gazın 109,5 milyar metreküpü LNG olarak, 53,2 milyar metreküpü ise boru hatlarından sağlandı. İthal edilen LNGnin 43,6 milyar metreküpü Avustralyadan, 12,4 milyar metreküpü ABDden, 12,3 milyar metreküpü Katardan, 11,7 milyar metreküpü Malezyadan, 6,6 milyar metreküpü Endonezya’dan, 6,2 milyar metreküpü Rusyadan, 4,5 milyar metreküpü 4,5 Papua Yeni Gineden, 2,2 milyar metreküpü Ummandan, 2,1 Nijeryadan, 1,7 milyar metreküpü Mısırdan, 1 milyar metreküpü BAEden, kalanı kısmı ise farklı ülkelerden sağlandı. Çin, 2021de gerçekleştirdiği gaz ithalatının 31,5 milyar metreküpünü Türkmenistandan, 7,6 milyar metreküpünü Rusyadan, 5,9 milyar metreküpünü Kazakistandan, 4,3 milyar metreküpünü Özbekistandan, 3,9 milyar metreküpünü ise Myanmardan tedarik etti. Çinde toplam kapasitesi 17 milyar metreküpe ulaşan 15 gaz depolama tesisi, 109,5 milyon ton kapasiteye sahip 24 LNG toplama tesisi bulunuyor.Pekin hükümeti, 2035e kadar 34 LNG terminali daha inşa ederek bu kapasiteyi 224 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Terminallerin çoğunluğu ülkenin doğu ve güney kıyılarındaki şehirlerde bulunuyor. Rusya ve Çin'den gazda dengeleri değiştirecek hamle: 2024 yılında inşaatına başlayacaklar Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusya'yı hedef tahtasına koyan AB, bir süredir Rus gazına tavan fiyat getirmeyi tartışırken, Rusya'dan sürpriz bir hamle geldi. Çin'e 50 milyar metreküp gaz kapasiteli ikinci bir boru hattı inşa edilecek. Rusya bu adımı ile yıllık 88 milyar metreküp Rus gazını Çin'e ulaştıracak. Söz konusu miktar, Rusya'nın savaş öncesinde AB'ye ihraç ettiği doğal gazın yarısından fazlasına karşılık geliyor. BiP'te paylaş

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"SİLAH VE MERMİ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ülkesine yönelik silah yardımının artırılması gerektiğini belirtti.

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Zelenskiy, "Ukrayna'nın modern tanklara ihtiyacı var ve sizden bu savunma fırsatını sağlamanızı rica ediyorum. Ukrayna'nın sürekli topçu sistemleri, silah ve mermi desteğine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarını hedef alarak sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa ülkelerini de bir enerji felaketine doğru sürüklemeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Sizleri doğal gaz konusunda Ukrayna'ya yapılan yardımı artırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"RUSYA, BİRLİKLERİNİ GERİ ÇEKSİN"

Rusya'yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya davet eden Zelenskiy, gelecek günlerde dünya genelinde yeni yılın kutlanacağını hatırlattı. Bayram günlerinde Rusya'yı ordusunu Ukrayna'dan çekmeye çağıran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Sene başında, normal insanların saldırganlığı değil, barışı düşündüğü bir dönemdir. Rusya'nın en azından saldırganlıktan vazgeçebileceğini kanıtlamaya çalışmasını öneriyorum. Bu yıl Rus birliklerinin uluslararası kabul edilmiş Ukrayna topraklarından geri çekilmeye başlaması doğru olur. Rusya birliklerini Ukrayna'dan çekerse, çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır."

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Rusya'ya teklif ettiği çözümün yerine getirilmesi durumunda barışın sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını belirten Zelenskiy, artık Moskova'dan haber bekleyeceklerini kaydetti.

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