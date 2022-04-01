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Dünya Zelenskiyin talebine Avustralyadan cevap geldi Ukraynaya zırhlı araç gönderilecek
AVRUPA

Zelenskiy'in talebine Avustralya'dan cevap geldi: Ukrayna’ya zırhlı araç gönderilecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyin talebine Avustralyadan cevap geldi: Ukrayna’ya zırhlı araç gönderilecek
Bushmaster adlı zırhlı askeri araç

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Başkan Zelenskiy’nin, dün telekonferans yöntemiyle Avustralya Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada talep ettiği, Avustralya yapımı Bushmaster adlı zırhlı askeri araçların gönderilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Zelenskiy’nin talebini yerine getireceklerini açıklayan Morrison, askeri birliklerin taşınmasında kullanılan Avustralya yapımı zırhlı Bushmaster araçlarının Ukrayna'ya hava yoluyla gönderileceğini söyledi.

Ancak kaç Bushmaster aracı gönderileceğini ve ne zaman hangi Avrupa ülkesine ineceği konusunda açıklamada bulunmayan Morrison, ‘‘Sadece dualarımızı göndermiyoruz, silahlarımızı, mühimmatlarımızı, insani yardımlarımızı, zırhlı araçlarımızı, bunların hepsini gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Zelenskiy, Avustralya’dan zırhlı araç istemişti

Tercüman aracılığıyla Başbakan Morison ve anamuhalefetten Anthony Albanese’ninde hazır bulunduğu Avustralya Temsilciler Meclisi'nde toplanan milletvekilleri ve senatörlere hitap eden Başkan Zelenskiy, ‘‘En çok da bu kötülüğe karşı savaşanları silahlandırmayız.’’ demişti.

Rusya ile savaşta zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Zelenskiy, ‘‘Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz." sözleriyle zırhlı araç talebinde bulunmuştu.

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