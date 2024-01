Ankara’da seçim rüzgarı: Ok gibi hızlı mı yoksa yavaş mı?

İYİ Parti, CHP karşıtı tutumunu her geçen gün sertleştirerek “hür ve müstakil” olarak seçimlere gireceklerini açık şekilde deklare etmiştir. HDP yeni adıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise belirledikleri şartlar doğrultusunda Özgür Özel liderliğindeki yeni CHP yönetimiyle müzakerelere devam etmektedir. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan arasında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Halihazırda İstanbul için bir uzlaşı söz konusu olmakla birlikte Ankara için DEM Parti’nin Mansur Yavaş karşıtı açıklamaları ortadır. Yaklaşık bir yıl önce HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “ürkek, tutum alamayan ve taraflı” olarak tanımladığı Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz etmiştir:

“İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri.”