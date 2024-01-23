Ankara’da seçim rüzgarı: Ok gibi hızlı mı yoksa yavaş mı?

Faruk Önalan / Yazar





Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken Türkiye bu defa mahalli idareler seçimleri sathı mailine girdi. Siyasi partiler il, ilçe ve beldelerde yarışacak adaylarını belirlemeye başladı. Bu noktada en fazla dikkat çeken iller, 2019 yerel seçimlerinde -muhalefet blokunun desteğiyle- Cumhuriyet Halk Partili adayların kazandığı İstanbul ve Ankara’dır. Bu noktada HDP ve İYİ Parti’nin söz konusu adaylara verdiği destek CHP’nin kazanmasında en önemli nedendir. Hiç şüphesiz İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Ankara’da ise Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde de aynı desteğe kesin olarak ihtiyaç duymaktalar.

İYİ PARTİ GRUPTAN AYRILDI

İYİ Parti, CHP karşıtı tutumunu her geçen gün sertleştirerek “hür ve müstakil” olarak seçimlere gireceklerini açık şekilde deklare etmiştir. HDP yeni adıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise belirledikleri şartlar doğrultusunda Özgür Özel liderliğindeki yeni CHP yönetimiyle müzakerelere devam etmektedir. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan arasında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Halihazırda İstanbul için bir uzlaşı söz konusu olmakla birlikte Ankara için DEM Parti’nin Mansur Yavaş karşıtı açıklamaları ortadır. Yaklaşık bir yıl önce HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “ürkek, tutum alamayan ve taraflı” olarak tanımladığı Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz etmiştir:

“Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu, o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok.”

DEM Parti kanadı daha önce açıklanan 27 ilin ardından Ankara dahil 7 ilde daha aday çıkarılacağını açıklarken bir yandan da CHP ile ortak komisyonlar kurulacağı dile getirilmiştir. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın basın toplantısında sarf ettiği sözler hem İstanbul hem de Ankara adayı noktasında nihai kararın kesinleşmediğini ortaya koymaktadır:

“Her iki partinin (CHP-DEM) ilgili komisyonları çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek.”

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ülkücü duruşu ile bilinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u göstermesi Mansur Yavaş’ın seçim stratejisini belirgin şekilde etkilemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, ilk seçim koordinasyon merkezini 21 Ocak’ta Keçiören’de açması oldukça manidardır. Burada yapmış olduğu konuşmasını da “milliyetçilik” başlığı altında şekillendirmesi dikkat çekicidir: “Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta dediği gibi biz milliyetperveriz, doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin. Biz mevsimlik milliyetçi değiliz.”

“ER TEZ GİDER, KORKAK YAVAŞ”

1994 yılından bugüne gerçekleşen yerel seçim sonuçları irdelendiğinde Turgut Altınok’a Keçiören’de büyük bir teveccühün olduğu aşikardır. Altınok Mart 2019’da Millet ittifakının İYİ Partili adayı karşısında yaklaşık yüzde 65 gibi bir oy oranı ile seçimi kazanmıştır. Mansur Yavaş’ın da bu durumun idrakinde olduğu ve seçim kampanyasını milliyetçilik üzerinden yürüteceği belirginleşmiştir. İYİ Parti’nin de kendi adayını çıkaracak olması ile Mansur Yavaş’ın 31 Mart’a giden süreçte epey zorlanacağı görülmektedir. Meral Akşener bir grup toplantısında okuduğu şiirle Mansur Yavaş’ı korkaklıkla itham etmiştir:

Kopunca bir büyük savaş / Er tez gider, korkak yavaş.

Yüreksize akçayla aş / Erlere meydan görünür.

Şiirde “korkak yavaş” kısmının İYİ Parti grubunda uzun süre alkışlanması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na olan öfkenin kolayca dinmeyeceğinin de açık bir işaretidir. Diğer taraftan CHP ve DEM Parti’nin İstanbul ve Ankara’da ittifak yapması olasılığının da Akşener tarafından sert sözlerle eleştirilmesi kampanya sürecinin oldukça sert geçeceğini göstermektedir:

“İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri.”

Bu sert sözler CHP ile aradaki uçurumu derinleştirirken aynı zamanda İYİ Parti tabanını konsolide etmeyi amaçlamaktadır.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNİ HAZMEDEMEYEN ÜLKÜCÜ

2023 Mayıs ayında İzmir Alsancak Limanı’na gelen Türk donanmasının en büyük gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu’nun halkın ziyaretine açılmasına Mansur Yavaş’ın gösterdiği tepki hafızalardaki yerini korumaktadır. Her ne kadar sonrasında yaptığı açıklamalarla sözlerinin çarpıtıldığını belirtse de “Değerli Manisalılar, artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu Gemisi, şimdi İzmir’e geldi. Ayın 15’inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız” çıkışı unutulmamıştır…

2019 yılında Mansur Yavaş CHP, İYİ Parti ve DEM Parti’nin oyları ile Ankara Büyükşehir Başkanı olarak seçilmiştir. 31 Mart 2024’e giden yolda İYİ Parti kesin olarak desteğini çekmiş DEM (HDP) Parti de -sözlerinin arkasında durduğu takdirde- aday çıkaracaklarını açıklamışlardır. Ayrıca rakibi Turgut Altınok Ankara’da sevilen güçlü bir isim. Uzun yıllar belediyecilik deneyimi ile Altınok ismi Ankara seçmeni tarafından daha fazla kabullenilecektir.

ALTI OK DEĞİL ALTINOK

Son olarak Mansur Yavaş’ın 2019’da verdiği vaatlerin önemli kısmını gerçekleştirememiş olması hanesine eksi olarak yazılacaktır. Altınok’un dört dönem yaptığı Keçiören Belediye Başkanlığı’nda önemli projelere imza atması ve verdiği vaatleri bir bir gerçekleştirmesi Ankara için yapacağını taahhüt ettiği hizmetleri hayata geçireceğinin bir nevi teminatı mahiyetinde görülecektir. Yapılan anketlerde “Turgut Altınok’a oy verebilirim” cevabının oldukça yüksek çıkması göz ardı edilmez bir gerçektir.

Sonuç olarak, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ve 2019’da aldığı desteği yitirmiş olan CHP adayı Mansur Yavaş arasındaki yarışın sonucunun ne olacağını öğrenmemize yaklaşık iki aylık bir süre kaldı. Son söz Ankara seçmeninde…







