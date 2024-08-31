Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdik. Hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz" dedi.

ÇOK UCUZA BALIK TÜKETİLEBİLECEK

Vatandaşların fiyat konusunda rahat olmasını isteyen Karadeniz, "Yeni av sezonunun açılmasıyla vatandaşlarımız çok ucuza balık tüketebilecek. Özellikle palamut ve istavriti çok uygun fiyattan sofralarına götürebilecekler" diye konuştu. Bu yıl palamut, istavrit ve lüferin bol olacağını ifade eden Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da "Hamsi geçen yıla oranla düşük olacak. Büyük balık küçük balığı yiyor" ifadelerini kullandı.

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 15 Eylül'de sona eriyor.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayının gelmesiyle balık sezonu açılır. Yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır, izmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı yerindedir. Bolca görülen kırlangıcın yanında lüfer azdır ama sezonu gelmiştir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.







