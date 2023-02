Ben Charlie Hebdo değilim

Ailemin İstanbul’da yaşaması veya akrabalarımdan kimsenin o bölgede olmaması acımı hafifletmiyor…Ülkemin her bir karış toprağında yaşayan herkesin acısına ortağız. Bu his uzakta olunca daha da artıyor. Buna ek olarak bir dergi tarafından ifade özgürlüğü adı altında ırkçılığa ve nefret söylemine uğramak daha yolumuzun çok uzun olduğunun göstergesidir. Kendimizi daha çok anlatmamız gerekecek. İnsanların bu denli büyük bir dram üzerinden ırkçılık yapmasının arkasındaki hastalıklı düşünceye karşı mücadele etmek her Müslümanın görevidir. Belli ki bu ırkçıların Kahramanmaraş özelinde bize karşı bir kuyruk acıları var. Maraş’a Kahraman unvanını veren dedelerimizin torunları olarak bu ırkçılara karşı fikri mücadele vermek her bir vatan evladının boynuna borçtur. Belki hiçbir gün yaşayamayacağımız ama yüreğimizde yaşattığımız o vatanın acısını hisseden ve derdiyle dertlenen insanlarız. Mensubiyetten mesuliyet doğar şuuruyla hareket ederek Müslümanların ve Türklerin karşısında olan bu hastalıklı zihniyetin karşısında dimdik duracağız. Gün bir olma günüdür, gün çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan ırkçılık, ayrımcılık ve cehaletle mücadele etme günüdür. Bu söylemlere ve ırkçılığa bizim medeniyetimizde yer yoktur…