Böyle alçaklık görülmedi: Charlie Hebdo dergisi depremle alay etti

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye’nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine

"Tank yollamaya bile gerek yok"