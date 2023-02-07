Böyle alçaklık görülmedi: Charlie Hebdo dergisi depremle alay etti
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyanın dört bir tarafından taziye ve destek mesajları gelirken Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay etti. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek ’Türkiye depremi’ ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
10:01 . 7/02/2023 Salı
IHA
Charlie Hebdo depremle alay etti.
Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye’nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine
"Tank yollamaya bile gerek yok"
yazdı.
Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü ’Günün çizimi’ olarak yayınladı.
İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek ’Türkiye depremi’ ibaresine yer verildi ve yorum olarak
" Tank göndermeye bile gerek yok"
yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
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