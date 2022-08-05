Çocukta karakter oluşumu ve sanat

Doç. Dr. Osman Mutluel

Sanat, sadece bir uğraşı değildir. Çünkü sanatı, insan olgunlaştıran, sorumluluk kazandıran, yaşam standardı oluşturan ve hayata karşı belli bir bakış açısı kazandıran bir aktivite olarak görmek ve ele almak gerekir. Bu açıdan özellikle küçük yaşlarda çocuklarımızı bir sanat dalı ile tanıştırır ve o sanat dalında, en azından bir hobi olarak ilgi alanı içinde tutabilirsek, o çocuğun ilgilendiği sanat dalı ile ruhsal bir bağ kurduğunu görürüz. Aslında bunun anlamı şudur; sanat insanı kendi dünyası içinde tutarak eğitir ve şekillendirir.

HAYAT TARZINI GELİŞTİRMELİ

Bu anlamda ebeveynler olarak bizler, çocuğumuzu hangi sanat dalı ile tanıştıralım? Sorusuna verilecek en kıza ve doğru cevap;

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-Nasıl bir hayat yaşamasını istiyorsanız o sanat dalı ile tanıştırın, şeklinde olacaktır.

Bu açıdan bakıldığında sanırım işin ciddiyeti daha iyi anlaşılmıştır. Yani çocuğumuzun eğitimine ve yaşam tarzı geliştirmesine yardımcı olacak bir sanat dalı olmalı. Bir Müslüman olarak ben, çocuğuma vermek istediğim sanat dalı, aynı zamanda çocuğumu benden almamalı ve benim dünyama yabancılaştırmamalı.

Bu açıdan Müslüman bir kimliğe sahip bir insan olarak çocuğuma kazandırmak istediğim sanat dalı, elbette Klasik İslam Sanatları olarak adlandırdığımız sanat dallarından biri olmalıdır. Bunlar hat, tezhip, sedef kakma, kündekari, ebru ve benzeri sanat dallarından biri olması önemlidir.

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USTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Sanat dalı seçiminde ikinci önemli aşama, sanat eğitimi verecek ustanın kim olduğu ile alakalıdır. Çünkü hem sanat dalı hem ustanın ustalığı çocuk için belirleyici olurken aynı zamanda ustanın sanatla mecz ettiği kendi dünya görüşü de çocuğun önünde bir fener gibi yol gösteren kılavuz durumundadır.

Sonuç itibariyle çocuğun önünde fener olmasını istediğimiz kişiyi bizim seçmemiz gerekir. Ancak o zaman çocuk için iyi bir sanat dalı yanında iyi bir ustadan eğitim almasını sağlamış oluruz. Değilse farkına varmadan çocuğumuz sanat adına elimizden kayar ve başka dünyaların insanı olur. Günümüzde çocuklarımızla yaşadığımız problemler, belki de değişik dünyaların ustalarından aldıkları ilhamlardan kaynaklanmaktadır, kim bilir?