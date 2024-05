Çöküş korkusu

Zaman geçti ve üniversitelerin, medeniyetlerin kurucu unsurları olduğunu öğrendim. Daha sonrasında ise meşruiyet sağlayan veya meşruiyeti yeniden üreten fabrikalar olduğunu. Örnek olarak Nazilerin yükselişi üniversiteler üzerinden olmuştu. Yahudi profesörler ari ırk saçmalıklarıyla birer ikişer kapının önüne konulduğunda sığındığı limanlardan biri Türkiye olmuştu. Bu öğretim üyelerinden bazıları da New York’un yolunu tutmuştu. Özellikle yenilikçi yaklaşımı ile tanınan New School, sürgündeki Yahudiler başta olmak üzere Nazi zulmüne maruz kalmış akademisyenlere kapılarını açmışlardı. Kaderin garip cilvelerinden biri olarak New School’un profesörlerinden biri “Gazze için Felsefeciler” belgesine imza attığı için Köln Üniversitesi’ne misafir öğretim üyeliği daveti geri çekildi. Profesör Nancy Fraser kendisi de bir Yahudi olarak bu tutumu yüksek sesle kınadı ve New School da bir bildiri yayınladı.